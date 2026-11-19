एजाज अहमद ने कहा है कि एक तरफ पुल का नाम नीतीश सेतु रखा जा रहा है तो दूसरी ओर निशांत को अपमानित किया जा रहा है।

नीतीश सेतु के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के वायरल वीडियो पर सियासत तेज होती जा रही है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया के बाद लालू, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने इसे मुद्दा बना लिया है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार का सम्मान नहीं करती। बुधवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने निशांत कुमार सीएम सम्राट चौधरी के साथ वैशाली गए थे। एक मौके पर सीएम के गार्ड ने निशांत को सुरक्षा घेरे में आने से रोक दिया था।

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपने बयान में कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार के बेटे और निशांत कुमार का कितना सम्मान करती है यह स्पष्ट हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मियों ने निशांत कुमार को धक्का देकर अपमानित किया। इस पर जनता दल यू के नेताओं को सवाल पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री के सुरक्षा गार्ड का व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि एक तरफ नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामाकरण किया जा रहा है और दूसरी ओर उनके बेटे के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। यह कैसी राजनीति है?

एजाज अहमद ने कहा है कि जदयू नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना चाहिए कि यह कैसा दोहरा रवैया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यू के भूंजा पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं।

इस मामले में जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझ कर नहीं किया गया। निशांत कुमार पीछे से आ रहे थे जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने नहीं देखा और रोक दिया। उनकी भावना खराब नहीं थी। सोशल मीडिया पर इसे बेमतलब के तूल दिया जा रहा है। कोई भी पदाधिकारी निशांत कुमार या किसी मंत्री के साथ ऐसा काम करेगा। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के बीच बड़े भाई और छोटे भाई जैसा है।