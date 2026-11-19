नीतीश के नाम पर पुल, निशांत का अपमान; बीजेपी और जेडीयू को लड़वाना चाहती है आरजेडी?
एजाज अहमद ने कहा है कि एक तरफ पुल का नाम नीतीश सेतु रखा जा रहा है तो दूसरी ओर निशांत को अपमानित किया जा रहा है।
नीतीश सेतु के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के वायरल वीडियो पर सियासत तेज होती जा रही है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया के बाद लालू, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने इसे मुद्दा बना लिया है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार का सम्मान नहीं करती। बुधवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने निशांत कुमार सीएम सम्राट चौधरी के साथ वैशाली गए थे। एक मौके पर सीएम के गार्ड ने निशांत को सुरक्षा घेरे में आने से रोक दिया था।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपने बयान में कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार के बेटे और निशांत कुमार का कितना सम्मान करती है यह स्पष्ट हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मियों ने निशांत कुमार को धक्का देकर अपमानित किया। इस पर जनता दल यू के नेताओं को सवाल पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री के सुरक्षा गार्ड का व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि एक तरफ नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामाकरण किया जा रहा है और दूसरी ओर उनके बेटे के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। यह कैसी राजनीति है?
एजाज अहमद ने कहा है कि जदयू नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना चाहिए कि यह कैसा दोहरा रवैया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यू के भूंजा पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं।
इस मामले में जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझ कर नहीं किया गया। निशांत कुमार पीछे से आ रहे थे जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने नहीं देखा और रोक दिया। उनकी भावना खराब नहीं थी। सोशल मीडिया पर इसे बेमतलब के तूल दिया जा रहा है। कोई भी पदाधिकारी निशांत कुमार या किसी मंत्री के साथ ऐसा काम करेगा। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के बीच बड़े भाई और छोटे भाई जैसा है।
बुधवार को सम्राट चौधरी और निशांत कुमार पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने वैशाली गए थे। इसी दौरान एक ऐसा मौका आया जब निशांत कुमार सम्राट चौधरी की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान सीएम सुरक्षा दस्ते के कर्मी ने उन्हें घेरे में जाने से रोक दिया। उसके बाद निशांत कुमार पीछे की ओर चले गए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 किलोमीटर से अधिक लंबे नीतीश सेतु का जनता को समर्पित करेंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें