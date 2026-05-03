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मधेपुरा में पुल धंसा और सहरसा में बह गया एप्रोच पथ; बिहार में बेमौसम बारिश लाई आफत

May 03, 2026 01:38 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, मधेपुर/सहरसा
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मधेपुरा में पुल टूटने से साहुगढ़, भेलवा, घैलाढ़ समेत दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया। पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक थी। शुक्रवार देर रात किसी भारी वाहन के गुजरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया।

मधेपुरा में पुल धंसा और सहरसा में बह गया एप्रोच पथ; बिहार में बेमौसम बारिश लाई आफत

बिहार में मौसम के बदले तेवर ने सबको हैराान कर रखा है। बेमौसम बारिश ने कहीं-कहीं आफत भी लाई है। मधेपुरा जिले में शहर से सटे साहुगढ़ गांव जाने वाली सड़क पर बना करीब 30 साल पुराना जर्जर पुल शुक्रवार की रात धंसने से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, सहरसा में बेमौसम बरसात के बाद कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के घोघसम-राजनपुर के बीच बने पीपा पुल के एप्रोच पथ को पूरी तरह बहा दिया।

मधेपुरा में पुल टूटने से साहुगढ़, भेलवा, घैलाढ़ समेत दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया। पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक थी। शुक्रवार देर रात किसी भारी वाहन के गुजरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर एसडीएम संतोष कुमार और ट्रैफिक डीएसपी चेतनानंद झा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। अब लोगों को अब जिला मुख्यालय जाने के लिए करीब पांच किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता विश्वबंधु ने बताया कि पुल पर रोक के बावजूूद शुक्रवार की रात किसी भारी वाहन के गुजरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुराने पुल के नजदीक हाईलेवल पुल का निर्माण चल रहा है जो जून तक पूरा होगा।

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बख्तियारपुर मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा

सहरसा में पीपा पुल के एप्रोच रोड के बहने से घोघसम, राजनपुर, कठडूमर, बेलवाड़ा, धनुपुरा, चानन, कबीरा समेत करीब 8 पंचायतों के 60 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सिमरी बख्तियारपुर मुख्यालय से इन गांवों को संपर्क पूरी तरह टूट गया है। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और दैनिक श्रमिकों को हुई है।

सिमरी बख्तियारपुर के अंचलाधिकारी शुभम वर्मा ने बताया कि घोघसम घाट पर पर्याप्त नावों का संचालन कराया जा रहा है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जरुरत के अनुसार अतिरिक्त नावों की व्यवस्था भी की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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