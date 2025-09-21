1965 टू 1987, भारत नेपाल के रिश्तों का एक पुल;38 सालों से बांस की चचरी संबंधों की ठठरी संभाल रही

यह एक ऐसा पुल था जो दो देशों के बीच सिर्फ जमीनी दूरी ही कम नहीं करता था, बल्कि इंडो-नेपाल सीमा के लोगों का दिल भी जोड़ता था। कुनौली सीमा से सटे भारत-नेपाल सीमा पर खांडू नदी पर बना यह काठ का पुल नेपाल के नागरिकों के लिए लाइफ लाइन माना जाता था।

भारत और नेपाल के बीच एक पुल क्या टूटा, मानों दोनों देश के लोगों का दिल ही टूट गया। दिल भी ऐसा टूटा कि न नए रिश्ते पनप पा रहे हैं और न पुराने अब संजोये जाने की स्थिति में बचे हैं। भारत (सुपौल) की कुनौली सीमा से सटे भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित खांडू नदी पर वर्ष 1965 में नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने काठ पुल का निर्माण कराया था जो 1987 की बाढ़ में बह गया। अब बांस की चचरी रिश्तों की ठठरी को हांफ-हांफ कर संभाल रही है।

बेटी-रोटी का संबंध इस पुल से आवाजाही कर नेपाल के दर्जनों सीमावर्ती गांवों के लोग कुनौली बाजार खरीदारी करने आते थे। कुनौली के अधिकांश लोग अपने बेटे-बेटियों की शादियां भी एक-दूसरे देश में करते थे। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच पारिवारिक के साथ-साथ व्यावसायिक संबंध भी मजबूत होता था, लेकिन साल 1987 में भीषण बाढ़ आई। उस बाढ़ में यह काठ पुल टूट गया। जान-माल की भी बड़ी क्षति हुई। इसके बाद से ही इस पुल को बनवाने में न भारत और न ही नेपाल के जिम्मेदारों ने दिलचस्पी दिखाई। इस कारण बीते 38 सालों से दोनों देशों के इस सीमावर्ती इलाके के लोग नदी पर पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं।

रोजाना यहां नेपाल के दर्जनों गांवों के लोग खरीदारी को आते थे। ऐसा नहीं है कि अब उनका आना बंद हो गया है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब उनकी आमद काफी कम हो गई है। साथ ही पुल के ध्वस्त हो जाने के कारण दर्जनों नेपाली गांव के लोगों के लिए आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है।

बारिश व नेपाल से पानी के डिस्चार्ज से बढ़ती है परेशानी खांडू नदी पर पुल नहीं रहने के कारण बारिश के चार महीने और जब भी नेपाल से पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है तो लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं नेपाल के पहाड़ी हिस्सों में जब भी वर्षा होती है तो इस नदी में पानी काफी बढ़ जाता है। आलम यह होता है कि नदी में पल में पानी कम तो अगले ही पल काफी ज्यादा हो जाता है। इस बीच जान सांसत में डालकर लोग आवागमन करने को विवश होते हैं। दरअसल, भारत और नेपाल के दोनों भाग में साप्ताहिक हाट लगती है। भारतीय भाग में कुनौली बाजार में मंगलवार और शनिवार को हाट लगती है, जबकि नेपाल के राजविराज में सोमवार और गुरुवार को हाट लगती है।

कहते हैं नुमाइंदे भारत सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा जब भी सप्तरी के जिलाधिकारी कार्यालय जल स्रोत विभाग से निर्माण कार्य के लिए सहमति पत्र मांगा जाएगा, पुल निर्माण की दिशा में हरसंभव मदद की जाएगी। -सतीश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री, मधेश प्रदेश 2, नेपाल।