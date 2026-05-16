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शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो गई दुल्हन, दूल्हे की करंट लगने से दर्दनाक मौत; घर में कोहराम

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, शैलेश, सिसवन (सीवान)
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सीवान जिले के नगई गांव में शादी के एक दिन बाद ही दुल्हन विधवा हो गई। घर में पंखा ठीक करते समय दूल्हे की करंट लगने से मौत हो गई। शादी वाले घर में अचानक मातम छा गया। परिजन में कोहराम मचा है। मां बेसुध हो गई। 

शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो गई दुल्हन, दूल्हे की करंट लगने से दर्दनाक मौत; घर में कोहराम

बिहार के सीवान जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। शादी के दूसरे दिन ही दूल्हे की करंट लगने से मौत हो गई और नई नवेली दुल्हन विधवा हो गई। घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के नगई गांव की है। मृतक दूल्हे की पहचान ध्रुप महतो के पुत्र गुड्डू महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

मिली जानकारी के अनुसार गुड्डू महतो की शादी गुरुवार को मांझी थाना क्षेत्र के गुरदाहा गांव में हुई थी और शुक्रवार को बारात वापस लौटी थी। घर में खुशी का माहौल था। इसी दौरान शाम में घर का बिजली तार ठीक करने के दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गए।

उन्हें इलाज के लिए सिसवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सीवान सदर के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुखिया पति सत्येंद्र भारती ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।

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शादी के अगले दिन ही विधवा हुई दिल्हन

इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पति के साथ सुहाग सेज सजने के पहले ही पत्नी के सिर से पति का साया उठ गया। लाखों सपने सजाए संजू को यह पता नहीं था कि उसका पति आज ही उसका साथ छोड़ जाएगा। बारात वापस लौटने के बाद पूरा परिजन खुशी में डुबा था।

शाम में ककण छूटने की रस्म पूरी हुई। रात लगभग 7 बजे वह घर गया और बिजली का पंखा ठीक करने के दौरान वह बिजली करंट के चपेट में आ गया। देखते ही देखते सारी खुशियां गम में तब्दील हो गईं।

(सिसवन से शैलेश की रिपोर्ट)

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मां-बाप का इकलौता बेटा था गुड्डू

घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। गुड्डू महतो मां-बाप का इकलौता पुत्र था। मां-बाप ने काफी खुशी के साथ बेटे की शादी मांझी थाना क्षेत्र के गुरदाहा गांव में की थी। शाम में ककण छुड़ाने की रस्म पूरी होने के बाद पूरा परिवार खुश था।

तभी अचानक इस घटना में पूरे परिवार को गम में डूबा दिया। मां निर्मला देवी अपने इकलौते पुत्र की मौत के बाद बेसुध पड़ी हैं। वहीं नवविवाहिता पत्नी के हाथों की मेहंदी के रंग फीके पड़ने लगे। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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