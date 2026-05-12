नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया सबक, वरमाला स्टेज पर किया रिजेक्ट; शादी टूटने पर मचा बवाल

बारात दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब दूल्हे को स्टेज पर लाया गया तो वह पूरी तरह नशे में धुत पाया गया। दुल्हन ने नशेड़ी दूल्हे को रिजेक्ट कर दिया।

Bihar News: बिहार के सहरसा में नशे की हालत में शादी करने पहुंचे दूल्हे को वरमाला से पहले दुल्हन ने रिजेक्ट कर दिया। बिहरा थाना क्षेत्र के सत्तर पंचायत में दूल्हा नशे की हालत में स्टेज पर पहुंचा तो बवाल मच गया। शादी टूटी तो मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस की मुस्तैदी से मामला शांत हुआ पर वधू पक्ष खर्च के पांच लाख वापसी की मांग पर अड़ गए। पैसा लौटाने का आश्वासन मिलने के बाद दूल्हे के साथ उसके पिता और अगुआ को मुक्त किया गया।

जानकारी के अनुसार सत्तर पंचायत के वार्ड संख्या-2 निवासी एक युवती की शादी पूर्णिया के स्थायी निवासी तथा वर्तमान में सहरसा के शिवपुरी मोहल्ला निवासी रोहन कुमार से तय हुई थी। बारात दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब दूल्हे को स्टेज पर लाया गया तो वह पूरी तरह नशे में धुत पाया गया। पता चला कि वह नशे की गोली का सेवन करता है। स्टेज पर दूल्हे की हरकतों और हंगामे को देखकर लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर वधू पक्ष और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद लड़की के परिजनों ने भी नशेड़ी दूल्हे से बेटी की शादी करने से साफ इनकार कर दिया।

दहेज में दिए पांच लाख रुपये लौटाने की मांग माहौल बिगड़ता देख बाराती वहां से लौटने लगे लेकिन, लड़की पक्ष और ग्रामीणों ने दूल्हे, उसके पिता सहित अगुआ को रोक लिया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, इसके बावजूद दहेज मांगने पर उन्होंने पांच कट्ठा जमीन बेचकर दूल्हा पक्ष को पांच लाख रुपये दिए थे। शादी टूटने के बाद परिजनों ने पूरी राशि वापस करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर बिहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पहले पुअनि राजू कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण पैसे लौटाने की मांग पर अड़े रहे।