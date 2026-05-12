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नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया सबक, वरमाला स्टेज पर किया रिजेक्ट; शादी टूटने पर मचा बवाल

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सहरसा
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बारात दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब दूल्हे को स्टेज पर लाया गया तो वह पूरी तरह नशे में धुत पाया गया। दुल्हन ने नशेड़ी दूल्हे को रिजेक्ट कर दिया।

नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया सबक, वरमाला स्टेज पर किया रिजेक्ट; शादी टूटने पर मचा बवाल

Bihar News: बिहार के सहरसा में नशे की हालत में शादी करने पहुंचे दूल्हे को वरमाला से पहले दुल्हन ने रिजेक्ट कर दिया। बिहरा थाना क्षेत्र के सत्तर पंचायत में दूल्हा नशे की हालत में स्टेज पर पहुंचा तो बवाल मच गया। शादी टूटी तो मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस की मुस्तैदी से मामला शांत हुआ पर वधू पक्ष खर्च के पांच लाख वापसी की मांग पर अड़ गए। पैसा लौटाने का आश्वासन मिलने के बाद दूल्हे के साथ उसके पिता और अगुआ को मुक्त किया गया।

जानकारी के अनुसार सत्तर पंचायत के वार्ड संख्या-2 निवासी एक युवती की शादी पूर्णिया के स्थायी निवासी तथा वर्तमान में सहरसा के शिवपुरी मोहल्ला निवासी रोहन कुमार से तय हुई थी। बारात दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब दूल्हे को स्टेज पर लाया गया तो वह पूरी तरह नशे में धुत पाया गया। पता चला कि वह नशे की गोली का सेवन करता है। स्टेज पर दूल्हे की हरकतों और हंगामे को देखकर लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर वधू पक्ष और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद लड़की के परिजनों ने भी नशेड़ी दूल्हे से बेटी की शादी करने से साफ इनकार कर दिया।

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दहेज में दिए पांच लाख रुपये लौटाने की मांग

माहौल बिगड़ता देख बाराती वहां से लौटने लगे लेकिन, लड़की पक्ष और ग्रामीणों ने दूल्हे, उसके पिता सहित अगुआ को रोक लिया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, इसके बावजूद दहेज मांगने पर उन्होंने पांच कट्ठा जमीन बेचकर दूल्हा पक्ष को पांच लाख रुपये दिए थे। शादी टूटने के बाद परिजनों ने पूरी राशि वापस करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर बिहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पहले पुअनि राजू कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण पैसे लौटाने की मांग पर अड़े रहे।

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पुलिस की पहल पर हुआ समझौता

स्थिति बिगड़ते देख बिहरा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया और दूल्हे सहित अन्य लोगों को थाना ले आए। बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हुआ, जिसमें दूल्हा पक्ष ने दहेज में लिए गए पैसे लौटाने की बात स्वीकार की। थानाध्यक्ष ने बताया कि समाचार भेजे जाने तक किसी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। वहीं, नशे में धुत दूल्हे से शादी से इनकार करने के फैसले की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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