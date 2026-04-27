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मंडप पर लड़खड़ाते दूल्हे के गले में जयमाला डालने से दुल्हन का इनकार, बिना शादी के लौटी बारात

Apr 27, 2026 11:32 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, घोसी (जहानाबाद)
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बारात आने के बाद जैसे ही दूल्हा देव पूजा के लिए बढ़ा तो लड़खड़ाने लगा। फिर जब जयमाला के लिए दूल्हा स्टेज पर चढ़ा तो दुल्हन ने उसके गले में जयमाला डालने से इनकार कर दिया। बाराती वहां से भाग निकले और दूल्हे को ग्रामीणों ने कब्जे में ले लिया।

मंडप पर लड़खड़ाते दूल्हे के गले में जयमाला डालने से दुल्हन का इनकार, बिना शादी के लौटी बारात

शादी के मंडप में जब दूल्हा शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा तो दुल्हन भड़क गई। दुल्हन ने शराबी दूल्हे के गले में जयमाला डालने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाराती पक्ष के लोग भाग निकले और घरातियों एवं स्थानीय लोगों ने दूल्हे को अपने कब्जे में ले लिया। फिर घंटों हाई-वोल्टेज ड्रामा चला। दूल्हे को छुड़ाने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ा। यह मामला जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड स्थित गंधार मठ गांव का है।

बताया जा रहा है कि गांव के वीरेंद्र राम की तीसरी बेटी नेहा कुमारी की शादी पटना के पुणाइचक निवासी छोटू कुमार उर्फ रंजन कुमार के साथ तय हुई थी। रंजन अपने घर का खुद मालिक था। रंजन के पिता पहले ही स्वर्गवास कर गए थे और यह रिश्ता रंजन की मां ने तय कराया था। रिश्ता तय होने के बाद 21 अप्रैल को तिलक का कार्यक्रम खुशी-खुशी हुआ।

फेरों से ठीक पहले टूटा रिश्ता

26 अप्रैल रविवार की रात्रि दूल्हा बारात लेकर गंधार मठ गांव पर पहुंचा। बारात लगने के बाद बाराती पक्ष के लोगों को नाश्ता और जलपान कराया गया। इसके बाद दूल्हा जैसे ही देव पूजा को लेकर आगे बढ़ा तो लड़खड़ाने लगा। यह बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। बाद में दूल्हा जयमाला के स्टेज पर चढ़ा, जहां दुल्हन ने दूल्हा को जयमाला डालने से इनकार कर दिया। फेरे लेने से पहले ही रिश्ता टूट गया।

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दुल्हन बनी मिसाल

आसपास के गांवों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दुल्हन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। दुल्हन ने यह साहस कर गांव की बाकी लड़कियों को लेकर भी एक मिसाल कायम की है। इस घटना के बाद काफी संख्या में लोग गंधार मठ गांव पहुंचे। विवाह को लेकर गांव में उत्सव का माहौल था। बारातियों के लिए पंडाल से लेकर भोजन और उसके ठहरने को लेकर व्यवस्था की गई थी लेकिन एकाएक हुई इस घटना से खुशियों का माहौल गम में बदल गया।

बारातियों के लिए बना भोज गांव वाले ही हजम कर गए

लाउडस्पीकर की आवाज बंद हो गई और बारातियों को लेकर बनाया गया भोजन किसी प्रकार में ग्रामीणों ने हजम किया। रिश्ता टूटने के बाद बाराती वहां से चले गए लेकिन दूल्हे को गांव वालों ने कब्जे में ले लिया। पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सुबह में जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो ओकरी थाना की टीम गांव पहुंची। इसके बाद दूल्हे को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया गया।

(घोसी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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