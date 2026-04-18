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शादी से पहले दुल्हन के अश्लील फोटो वायरल, फेसबुक और इंस्टा पर बना फर्जी अकाउंट; केस दर्ज

Apr 18, 2026 05:45 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में शादी से पहले एक युवती के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दुल्हन थाने पहुंची और प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। उसने कहा कि आरोपी शादी तय होने पर उससे 7 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे हैं। 

शादी से पहले दुल्हन के अश्लील फोटो वायरल, फेसबुक और इंस्टा पर बना फर्जी अकाउंट; केस दर्ज

बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी से चंद दिन पहले ही दुल्हन के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इससे शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। बारात आने से 5 दिन पहले दुल्हन थाने पहुंच गई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए केस दर्ज कराया। दुल्हन का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसके नाम का एक फेक अकाउंट बनाकर उसके अश्लील फोटो पोस्ट किए गए हैं।

यह मामला मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवती ने एफआईआर दर्ज कराते हुए अमर कुमार नाम के एक व्यक्ति और उसके सहयोगियों पर डिजिटल और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी सगाई हो चुकी है और 20 अप्रैल को उसकी शादी होने वाली है।

फेक आईडी से रिश्तेदारों को अश्लील फोटो भेज रहे आरोपी

युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके नाम से फर्जी आईडी बना ली। फिर उसके जरिए युवती की अश्लील फोटो उसके रिश्तेदार और परिचितों को आरोपी भजे रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसकी शादी तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और उसे सार्वजनिक रूप से जलील कर रहे हैं।

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अपहरण कर होटल में मारपीट, कपड़े फाड़कर अश्लील फोटो खींचे

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह नौकरी करती थी, तब कार्यस्थ से अमर कुमार और उसके सहयोगियों ने उसका अपहरण किया था। वे उसे एक होटल के कमरे में लेकर गए थे। वहां उसकी बेल्ट और लात-घूंसों से पिटाई की गई। फिर आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने मोबाइल फोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं।

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शादी तय होने पर मांगी 7 लाख की रंगदारी, जान से मारने की धमकी

जब पीड़िता की सगाई हुई तो शादी से कुछ दिन पहले ही आरोपी उसे प्रताड़ित करने के लिए अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी उन तस्वीरों के जरिए उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। शादी तय होने पर उससे 7 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही है। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी से ठीक पहले दुल्हन के अश्लील फोटो वायरल होने और उसे प्रताड़ित किए जाने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

(हिन्दुस्तान अखबार की रिपोर्ट के आधार पर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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