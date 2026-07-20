Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुल्हन, मां, बहन, दलाल गिरफ्तार; सासाराम में शादी के नाम पर एमपी के युवक को ठगने की साजिश नाकाम

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

शादी के नाम पर भोले-भाले युवकों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। डालमियानगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्वयं को दुल्हन बताने वाली युवती, उसकी मां, बहन तथा एक बिचौलिये को गिरफ्तार किया है।

दुल्हन, मां, बहन, दलाल गिरफ्तार; सासाराम में शादी के नाम पर एमपी के युवक को ठगने की साजिश नाकाम

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में शादी के नाम पर भोले-भाले युवकों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। डालमियानगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्वयं को दुल्हन बताने वाली युवती, उसकी मां, बहन तथा एक बिचौलिये को गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

एसडीपीओ-1 सत्यकाम ने सोमवार को बताया कि रविवार रात सूचना मिली थी कि स्टेशन के समीप मध्य प्रदेश से आए एक युवक की शादी का नाटक रचाकर उससे मोटी रकम ठगने की तैयारी चल रही है। सूचना के आधार पर डालमियानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में दिनारा थाना क्षेत्र के महरौत गांव निवासी रूबी उर्फ अनिशा कुमारी, उसकी मां गीता देवी, बहन अनिता कुमारी तथा मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी बिचौलिया राजू राठौड़ शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:खाते में बैलेंस देखकर बेहोश हो गया युवक, जांच में जुटे बैंक अधिकारी और पुलिस

ऐसे करते थे पर ठगी

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह दूसरे राज्यों के अविवाहित युवकों को शादी कराने का झांसा देता था। बिचौलियों के माध्यम से संपर्क कर शादी तय करने के नाम पर लाखों रुपये लिए जाते थे। इसके बाद मंदिर या अन्य स्थान पर शादी की रस्म का नाटक रचाया जाता और मौका मिलते ही कथित दुल्हन साथियों के साथ फरार हो जाती थी या फिर अतिरिक्त रुपये की मांग शुरू कर दी जाती थी।

ये भी पढ़ें:यह है लूटेरी दुल्हन! शादी के अगले ही दिन जेवर-नकदी लेकर फरार फिर गिरफ्तार 

कई राज्यों में फैला हो सकता है नेटवर्क

पुलिस के अनुसार गिरोह बिहार के अलावा मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के युवकों को भी अपना शिकार बना चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की जानकारी मिल सके।

ये भी पढ़ें:शादी के नाम पर बेटियों को बेचने का गंदा खेल, पंच समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार

क्या कहते हैं एसडीपीओ

एसडीपीओ सत्यकाम ने लोगों से अपील की है कि शादी तय करने से पहले संबंधित परिवार और बिचौलिए का पूरी तरह सत्यापन अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जबकि फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। घटना के उद्भेदन में डालमियानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय, पुलिस अवर निरीक्षक दिवाकर कुमार, रूपम कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।