दुल्हन, मां, बहन, दलाल गिरफ्तार; सासाराम में शादी के नाम पर एमपी के युवक को ठगने की साजिश नाकाम

शादी के नाम पर भोले-भाले युवकों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। डालमियानगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्वयं को दुल्हन बताने वाली युवती, उसकी मां, बहन तथा एक बिचौलिये को गिरफ्तार किया है।

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में शादी के नाम पर भोले-भाले युवकों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। डालमियानगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्वयं को दुल्हन बताने वाली युवती, उसकी मां, बहन तथा एक बिचौलिये को गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

एसडीपीओ-1 सत्यकाम ने सोमवार को बताया कि रविवार रात सूचना मिली थी कि स्टेशन के समीप मध्य प्रदेश से आए एक युवक की शादी का नाटक रचाकर उससे मोटी रकम ठगने की तैयारी चल रही है। सूचना के आधार पर डालमियानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में दिनारा थाना क्षेत्र के महरौत गांव निवासी रूबी उर्फ अनिशा कुमारी, उसकी मां गीता देवी, बहन अनिता कुमारी तथा मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी बिचौलिया राजू राठौड़ शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

ऐसे करते थे पर ठगी प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह दूसरे राज्यों के अविवाहित युवकों को शादी कराने का झांसा देता था। बिचौलियों के माध्यम से संपर्क कर शादी तय करने के नाम पर लाखों रुपये लिए जाते थे। इसके बाद मंदिर या अन्य स्थान पर शादी की रस्म का नाटक रचाया जाता और मौका मिलते ही कथित दुल्हन साथियों के साथ फरार हो जाती थी या फिर अतिरिक्त रुपये की मांग शुरू कर दी जाती थी।

कई राज्यों में फैला हो सकता है नेटवर्क पुलिस के अनुसार गिरोह बिहार के अलावा मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के युवकों को भी अपना शिकार बना चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की जानकारी मिल सके।