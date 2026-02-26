Hindustan Hindi News
दूल्हे के अरमां आसुओं में बह गए, शादी के दूसरे दिन कॉलेज गई दुल्हन प्रेमी संग फरार; कैश, जेवर भी ले गई

Feb 26, 2026 01:38 pm IST Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भानु शर्मा की शादी 20 फरवरी को संग्रामपुर थाना के इंद्रगाछी के बच्चा शर्मा की पुत्री लक्की से हुई।

बिहार के पूर्वी चंपारण में शादी के अगले दिन ही एक दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गयी। घटना तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के मांझार गांव की है। दुल्हन अपने साथ लाखो रूपये के जेवरात व नकद लेकर भागी है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया है। वर और वधू पक्ष के लोग घटना से काफी आहत हैं। दोनों परिवार मिलकर दुल्हन की तलाश में जुट गए हैं। इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है।

मिली जानकारी के अनुसार मांझार गांव के भानु शर्मा की शादी 20 फरवरी को संग्रामपुर थाना के इंद्रगाछी के बच्चा शर्मा की पुत्री लक्की से हुई। शादी में दोनों पक्षों ने अपनी क्षमता के अनुरूप दिल खोलकर खर्च किया। 21 फरवरी को लक्की की विदाई कराकर धूमधाम से भानु अपने घर लाया। रात को लड़की अपने ससुराल में रही और 22 फरवरी को कॉलेज ले जाने के लिए अपने पति से आग्रह किया। लक्की ने अपने पति से कहा कि एग्जाम से संबंधित कुछ कागजात कॉलेज में वेरिफाई कराना अनिवार्य है।

22 फरवरी को भानु शर्मा अपनी नई नवेली दुल्हन को शहर के एलएनडी कॉलेज ले गया जहां की वह छात्रा है। लेकिन पहले से लक्की ने अपने प्रेमी को बुला लिया था। कॉलेज के गेट पर पति भानु को छोड़कर वह अंदर गयी। पति को धोखा देकर लक्की कॉलेज के पीछे के रास्ते अपने प्रेमी सुजीत के साथ फरार हो गयी।

देर तक कॉलेज के गेट पर पति अपनी दुल्हन के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन वह वापस नहीं आई। कॉलेज के अंदर गया। अंदर कोई नहीं था। थक हार कर घर आकर अपने परिजनों को जानकरी दी। खोजबीन के बाद परिजनो ने बुधवार को थाना में आवेदन दिए है। वर पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि दु्ल्हन अपने जेवर पहनकर निकली और घर में रखे करीब एक लाख रुपये नकद और कीमती गहने भी समेट कर भागी है।

इस घटना के बाद से दूल्हा और उसका परिवार सदमे में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुल्हन की मां आंगनबाड़ी सेविका हैं और दुल्हन शादी से पहले पड़ोसी गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। दूल्हा ड्राइवर का काम करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना की खबर क्षेत्र में तेजी से फैल गई है और लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोक लाज से दूल्हा घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कई लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं।

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

