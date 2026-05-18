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शादी के 6ठे दिन दुल्हन ने कर दिया कांड, दूल्हे के अरमानों पर फिरा पानी; 10 लाख का चूना भी लगा

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान
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उमेश कुमार गुप्ता की शादी 12 मई 2026 को हुई थी। अगले दिन 13 मई को विदाई के बाद दुल्हन मोहनियां स्थित अपने ससुराल पहुंची। 17 मई की रात को दुल्हन दस लाख के कैश और जेवर लेकर फरार हो गई।

शादी के 6ठे दिन दुल्हन ने कर दिया कांड, दूल्हे के अरमानों पर फिरा पानी; 10 लाख का चूना भी लगा

बिहार के कैमूर में नई नवेली दुल्हन ने ऐसा कांड कर दिया कि दूल्हे राजा के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। शहर के वार्ड एक शादी के महज पांच दिन बाद दुल्हन फरार हो गयी। वह अपने साथ घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी भी ले गई। इस मामले में परिवार को करीब 10 लाख की चपत लगी है। पीड़ित पति उमेश कुमार गुप्ता ने इस मामले में मोहनियां थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दुल्हन की हरकत से दोनों परिवारों के लोग परेशान हो गए हैं। पुलिस की मदद से उसकी तलाश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, उमेश कुमार गुप्ता की शादी 12 मई 2026 को हुई थी। भव्य समारोह में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवन साथी कबूल किया। अगले दिन 13 मई को विदाई के बाद दुल्हन मोहनियां स्थित अपने ससुराल पहुंची। घर में मेहमानों का जमावड़ा था। लेकिन 17 मई की रात ऐसा हुआ जिससे दूल्हे के परिवार के सभी सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जाता है कि रविवार की रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सो गए। सोमवार की सुबह करीब चार बजे उमेश की नींद खुली तो पत्नी बेड पर नहीं थी। उसने घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा। भाई-भाभी के कमरे के गेट का हैंडल बाहर से बंद था।

परिजनों ने पूरे घर में दुल्हन की तलाश की। जब सभी कमरों को देखा तो पता चला कि दुल्हन गायब है। इसी बीच पता चला कि अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें रखे गहने गायब थे। आरोप लगाया गया है कि दुल्हन करीब 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के जेवर, 2.50 लाख रुपये नकद, 350 ग्राम की पैंजनी, 350 ग्राम की कमरधनी सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गई।

घटना के बाद लड़की के मायके में संपर्क किया गया, लेकिन वहां भी उसके नहीं पहुंचने की जानकारी मिली। मायके वाले भी बेटी तलाश में ससुराल पहुंच गए। यहां का हाल देखकर सभी हैरान रह गए। इस मामले में पति उमेश कुमार ने मोहनिया थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। दुल्हन इतने सारे जेवर और कैश लेकर कहां चली गई, इस पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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