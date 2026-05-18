शादी के 6ठे दिन दुल्हन ने कर दिया कांड, दूल्हे के अरमानों पर फिरा पानी; 10 लाख का चूना भी लगा

उमेश कुमार गुप्ता की शादी 12 मई 2026 को हुई थी। अगले दिन 13 मई को विदाई के बाद दुल्हन मोहनियां स्थित अपने ससुराल पहुंची। 17 मई की रात को दुल्हन दस लाख के कैश और जेवर लेकर फरार हो गई।

बिहार के कैमूर में नई नवेली दुल्हन ने ऐसा कांड कर दिया कि दूल्हे राजा के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। शहर के वार्ड एक शादी के महज पांच दिन बाद दुल्हन फरार हो गयी। वह अपने साथ घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी भी ले गई। इस मामले में परिवार को करीब 10 लाख की चपत लगी है। पीड़ित पति उमेश कुमार गुप्ता ने इस मामले में मोहनियां थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दुल्हन की हरकत से दोनों परिवारों के लोग परेशान हो गए हैं। पुलिस की मदद से उसकी तलाश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, उमेश कुमार गुप्ता की शादी 12 मई 2026 को हुई थी। भव्य समारोह में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवन साथी कबूल किया। अगले दिन 13 मई को विदाई के बाद दुल्हन मोहनियां स्थित अपने ससुराल पहुंची। घर में मेहमानों का जमावड़ा था। लेकिन 17 मई की रात ऐसा हुआ जिससे दूल्हे के परिवार के सभी सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जाता है कि रविवार की रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सो गए। सोमवार की सुबह करीब चार बजे उमेश की नींद खुली तो पत्नी बेड पर नहीं थी। उसने घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा। भाई-भाभी के कमरे के गेट का हैंडल बाहर से बंद था।

परिजनों ने पूरे घर में दुल्हन की तलाश की। जब सभी कमरों को देखा तो पता चला कि दुल्हन गायब है। इसी बीच पता चला कि अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें रखे गहने गायब थे। आरोप लगाया गया है कि दुल्हन करीब 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के जेवर, 2.50 लाख रुपये नकद, 350 ग्राम की पैंजनी, 350 ग्राम की कमरधनी सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गई।

घटना के बाद लड़की के मायके में संपर्क किया गया, लेकिन वहां भी उसके नहीं पहुंचने की जानकारी मिली। मायके वाले भी बेटी तलाश में ससुराल पहुंच गए। यहां का हाल देखकर सभी हैरान रह गए। इस मामले में पति उमेश कुमार ने मोहनिया थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।