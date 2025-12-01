Hindustan Hindi News
जयमाल में हर्ष फायरिंग से दुल्हन के फुफेरे भाई की मौत; मातम में बदल गई शादी

संक्षेप:

बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रोहतास जिले का है, जहां जयमाल के दौरान हर्ष फायरिंग में दुल्हन के फुफेरे भाई की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गांव के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना शिवसागर थाना क्षेत्र के थनुआ गांव की है।

Mon, 1 Dec 2025 09:40 PM लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, शिवसागर (रोहतास)
रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के थनुआ गांव में रविवार की रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक लड़की पक्ष से रिश्ते में भगीना व दुल्हन का फुफेरा भाई था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव के ही तीन युवकों को गिरफ्तार कर एक पिस्टल, खोखा व बाइक को भी जब्त किया। बताया जाता है कि थनुआ गांव निवासी संजय सिंह की पुत्री की बारात धौडाड ओपी क्षेत्र के कंचनपुर गांव आयी थी। द्वारपूजा के बाद जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था। कंचनपुर निवासी शत्रुघ्न सिंह के पुत्र नंदन कुमार सिंह स्टेज पर बैठे थे।

इसी बीच गांव के कई युवक देसी पिस्टल से हवाई फायरिंग करने लगे। जिसमें बक्सर जिले के ईटाढ़ी थाना क्षेत्र के चिलहर गांव निवासी नंदन कुमार सिंह (50) को गोली लग गई। जिससे उनकी मौत हो गई। वे उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बिशनपुरा में शिक्षक थे। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने आनन-फानन में शादी का रश्म पूरा कराया।

एसपी रौशन कुमार ने बताया कि मामले के आरोपित कुंजन सिंह के पुत्र प्रभात सिंह उर्फ पुन्नु, विजय बहादूर सिंह के पुत्र रोहित कुमार व दीपनायण सिंह के पुत्र कुंदन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपितों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं इस मामले में शामिल अविनाश कुमार सिंह उर्फ बारूद, बम कुमार, अभिरंजन कुमार फरार हैं। जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।