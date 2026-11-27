मृतक पेशे से आयुष चिकित्सक थे और पटना में अपना क्लिनिक चलाते थे।शादी की अगली रात भोज का आयोजन किया गया था। इसी दौरान उनकी मौत हो गयी।

फलका, एक संवाददाता। बिहार के कटिहार में एक शादी वाले घर में सारी खुशियां मातम में बदल गईं। शादी की अगली रात प्रीतिभोज समारोह के दौरान दूल्हे की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक दूल्हे की पहचान निवासी डॉ. पवन कुमार यादव के रूप में हुई है। वे पेशे से आयुष चिकित्सक थे और पटना में अपना क्लिनिक चलाते थे। पोठिया थाना क्षेत्र के पोठिया पंचायत स्थित वार्ड संख्या- तीन में गुरुवार की देर रात की है। दूल्हे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। इलाके में शोक का माहौल बन गया है।

मृतक के भाई श्रवण कुमार यादव ने बताया कि डॉ. पवन कुमार यादव की शादी 25 नवंबर को हुई थी। गुरुवार (26 नवंबर) को दूल्हे के आवास पर प्रीतिभोज का आयोजन किया गया था। रात में भोज का कार्यक्रम चल रहा था और मेहमानों के स्वागत-सत्कार का दौर जारी था। इसी क्रम में रात करीब ग्यारह बजे अचानक डॉ.पवन की तबीयत बिगड़ने लगी और वे अचेत होकर गिर पड़े। जिसकी शादी हुई थी उसे ही बीमार देखकर मौके पर अफरातफरी मच गई। परिजनों द्वारा आनन- फानन में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलका ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया।

इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाते रास्ते में मौत डॉ.पवन को गांव से हायर सेंटर ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं से परिजन शव लेकर लौट गए। इस दुखदाई घटना के बाद शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गईं। खबर मिलते ही देर रात से ही वर और वधू पक्ष के घरों पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों की चीख-पुकार से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है।

तीन भाइयों में सबसे छोटा था मृतक