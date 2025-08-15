Bricks in rice sacks 350 metric tonnes of grain missing from Food Corporation warehouse in Bihar 3 lakh cash recovered चावल की बोरियों में ईंटें; बिहार में खाद्य निगम के गोदाम से 350 मीट्रिक टन अनाज गायब, छापे में 3 लाख कैश मिला, Bihar Hindi News - Hindustan
चावल की बोरियों में ईंटें; बिहार में खाद्य निगम के गोदाम से 350 मीट्रिक टन अनाज गायब, छापे में 3 लाख कैश मिला

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, कटिहारFri, 15 Aug 2025 03:05 PM
कटिहार जिले के तीनगछिया कृषि बाजार समिति स्थिति गोदाम में चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। एसडीएम आलोक चंद चौधरी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान गोदाम में एजीएम और मार्केटिंग ऑफिसर मौजूद नहीं थे। जांच में पता चला कि गोदाम में रखे 2950 मीट्रिक टन अनाज में से करीब 350 मीट्रिक टन चावल गायब है।

एसडीएम ने एजीएम के निजी ड्राइवर ऋृषि की स्विफ्ट डियाजर कार से 3 लाख रुपए नकद बरामद किए। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि य रकम एजीएम की है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चावल की कुछ बोरियों में चावल की जगह ईंटें भरी हुई थी। प्रति बोरी का वजन लगभग 50 किलोग्राम था।

एसडीएम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चावल की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे की जांच में अन्य संलिप्त लोगों की भी पहचान की जाएगी।