झगड़े में चली ईंट 3 महीने की बच्ची को लगी; घरेलू विवाद में भतीजी की मौत, हिरासत में चाचा-चाची

संक्षेप: अरवल में पारिवारिक विवाद के दौरान ईंट लगने से तीन माह की बच्ची कीर्ति कुमारी की मौत हो गई। आरोप है कि चाचा-चाची के झगड़े में बच्ची घायल हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान तीन माह की मासूम बच्ची की जान चली गयी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची के पिता नीतीश कुमार ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर उनके बड़े भाई विकास कुमार ने बांस-बल्ले से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद विकास कुमार ने खुद इसकी सूचना कुर्था थाना को दी। लेकिन इस दौरान विकास की ओर से ईंट से हमले में तीन माह की बच्ची को लग गयी जिससे उसकी मौत हो गयी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नीतीश कुमार को इलाज के लिए कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि विकास कुमार को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। मृतक बच्ची के परिजन उसके चाचा एवं चाची पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अरवल सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। आरोपित महिला के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।