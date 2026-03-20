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घूसखोर महिला अफसर निगरानी की जाल में फंसी, नालंदा में BPRO को 12 हजार लेते रंगे हाथ धराई

Mar 20, 2026 03:15 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नगरनौसा प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी(BPRO)अनुष्का कुमारी को 12 हज़ार रुपए घुस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है जिससे प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया है।

घूसखोर महिला अफसर निगरानी की जाल में फंसी, नालंदा में BPRO को 12 हजार लेते रंगे हाथ धराई

बिहार में भ्रटाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निगरानी विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में बड़ी कार्रवाई की है। ज़िले के नगरनौसा प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी(BPRO)अनुष्का कुमारी को 12 हज़ार रुपए घुस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है जिससे प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया है। एक योजना की फाइल बढ़ाने के लिए अनुष्का ने घूस की मांग की थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रखंड क्षेत्र के खपुरा गांव निवासी अजय कुमार से रिश्वत की मांग की गयी थी। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को बताया कि गांव में छठ घाट की सीढ़ी निर्माण से संबंधित योजना शुरू करने और फ़ाइल आगे बढ़ाने के नाम पर BPRO अनुष्का कुमारी ने रिश्वत मांगी थी। बार बार आग्रह करने के बाद भी वह मानने को तैयार नहीं थी। मजबूर होकर इसकी शिकायत इन्होंने विजलेंस ऑफिस में किया।

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अजय कुमार के आवदेन पर केस दर्ज कर जांच की गयी तो मामला सत्य पाया गया। शिकायत की जांच निगरानी विभाग की टीम ने विशेष टीम का गठन किया गया। निगरानी टीम ने अपना जाल बिछाया। योजना के अनुसार शिकायतकर्ता अजय कुमार पैसा लेकर अनुष्का के पास पहुंचे। जैसे ही हाथ में दिया कि पहले से घात लगाकर बैठे निगरानी की टीम के अफसरों ने उन्हें दबोच लिया। अनुष्का कुमारी चिल्लाने लगी और हाथ छुड़ाकर भागने का प्रयास कर रही थी। लेकिन महिला अफसरों और जवानों के आगे एक नहीं चली।

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निगरानी टीम अनुष्का को लेकर नालंदा से निकल गई। किसी स्थान पर उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से नालंदा जिले में हड़कंप मच गया। निगरानी टीम आरोपी पदाधिकारी के कार्यालय में भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की भी जांच करेगी। कार्रवाई के बाद कई लोग सामने आए और खुलकर कहने लगे कि अनुष्का कुमारी हर काम के लिए पैसों की डिमांड करती है।

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घूसखोर अफसर के खिलाफ निगरानी की यह पहली कार्रवाई नहीं है। राज्य में अब तक दर्जनों अफसरों को एक साल के अंदर गिरफ्तार किया गया है। सीएम नीतीश कुमार का साफ कहना है कि सरकारी काम के लिए पैसों की मांग करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आरोप सिद्ध होने पर ऐसे लोगों की नौकरी भी जा सकती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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