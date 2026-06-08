घूसखोर रजिस्ट्रार मणिरंजन बर्खास्त, SVU रेड में मिला था नोटों का जखीरा; सम्राट कैबनेट का फैसला

समस्तीपुर के पूर्व जिला रजिस्ट्राट मणि रंजन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एसवीयू की रेड में उनके ठिकानों के नोटों का जखीरा बरामद किया गया था।

Bihar News: बिहार सरकार ने समस्तीपुर के पूर्व जिला सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मणिरंजन के ठिकानों पर 2021 में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की थी। रेड के दौरान नोटों की गड्डी देखकर टीम के अधिकारी और कर्मी हैरान रह गए। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में रिश्वतखोर अफसर की सेवा की समाप्ति पर मुहर लगा दी। मणिरंजन के चार ठिकानों से नोटों की गड्डियां, जेवर और बेनामी संपत्ति के ढ़ेर सारे दस्तावेज मिले थे।

सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मंत्रिमंडल ने समस्तीपुर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक मणिरंजन को गंभीर आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी। मणिरंजन वर्तमान में गया स्थित सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय में पदस्थापित हैं।

मणि रंजन पर आरोप था कि दलसिंहसराय के पगड़ा स्थित एक जमीन की रजिस्ट्री में सरकार को 13 लाख का चूना लगा दिया। जमीन खाता संख्या 387 , खेसरा संख्या 1147 की कुल रकवा 274.68 डिसिमिल जमीन की रजिस्ट्री के मामले में अवर निबंधक मणि रंजन ने 2 मार्च 2021 को जांच कर आवासीय बताया और एक लाख 42 हजार प्रति डिसिमिल की दर से राजस्व मूल्य लगाया था। जबकि तीन माह बाद 14 जून 2021 को उसी जमीन को अवर निबंधक ने जांच में कृषि भूमि बता दिया और 20 हजार प्रति डिसिमिल लगाया। इतना ही नहीं 136 डिसिमल जमीन का रजिस्ट्री तक हो गई।