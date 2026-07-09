'ब्रेथ एनालाइजर निर्णायक सबूत नहीं', शराब पीने पर सिपाही को नौकरी से हटाने का आदेश हाईकोर्ट से रद्द
शराब पीने के आरोप में बिहार पुलिस के एक सिपाही को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर की जांच को शराब पीने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है।
बिहार पुलिस के एक सिपाही को शराब पीने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय और जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की बेंच ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपील को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया। सिपाही धर्मराज सिंह उर्फ धमराज को ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि की बात कही गई थी, मगर अदालत ने कहा कि इसे निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है।
धर्मराज सिंह को 32 साल तक सिपाही के पद पर सेवा देने के बर्खास्त कर दिया गया था। वह मोतिहारी पुलिस लाइन में रिजर्व फोर्स में तैनात थे। बैरक में औचक निरीक्षण के दौरान उनके मुंह से शराब की गंध आई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई।
सिपाही ने कहा- उस दिन कफ सिरप पी थी
सिपाही की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उस रिपोर्ट में ना तो शराब पीने की मात्रा बताई गई और ना ही उनके खून या यूरीन की कोई जांच की गई। सिपाही का कहना है कि उन्होंने उस दिन खांसी की दवा (कफ सिरप) ली थी। इस कारण उनके मुंह से अल्कोहल की गंध आ रही थी।
विभाग ने नहीं सुनी कोई दलील
उनका कहना था कि विभागीय कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस के जवाब में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। मगर उनकी किसी भी दलील को विभाग ने मंजूर नहीं किया और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
ब्रेथ एनालाइजर शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने माना कि ब्रेथ एनालाइजर शराब के सेवन का निर्णायक प्रमाण नहीं होता है। आवेदक पर लगाए गए आरोप डॉक्टर की उस रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि उसने शराब का सेवन किया था। मगर ऐसी मेडिकल रिपोर्ट प्रमाण के तौर पर खरी नहीं उतरी।
जांच रिपोर्ट पर सवाल
कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में किसी डॉक्टर द्वारा जांच तक नहीं की गई और ना ही उस रिपोर्ट को किसी अन्य गवाहों से सिद्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, जांच रिपोर्ट में डॉक्टर की रिपोर्ट का उल्लेख तक नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
बिहार में शराबबंदी
बता दें कि बिहार में शराब की बिक्री, उत्पादन और सेवन पर पूर्णतया प्रतिबंध है। साल 2016 से राज्य में शराबबंदी कानून लागू है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।