ट्रैफिक नियम तोड़कर बच नहीं पाएंगे, 27 जिलों में लगेंगे नंबर प्लेट पढ़ने वाले आधुनिक कैमरे

डीजी ने बताया कि पटना समेत सभी चार स्मार्ट सिटी में चिन्हित प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सिग्नल लगाये गये हैं। नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। शेष 27 जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक सिग्नल व एएनपीआर कैमरे लगाने को लेकर प्वाइंट सर्वे किया जा रहा है।

बिहार के 27 जिला मुख्यालयों में भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान कटेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने संबंधित जिलों के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर सिग्नल व एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेकोग्नेशन) कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर स्थल चिह्नित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक, मॉर्डनाइजेशन एवं एससीआरबी) सुधांशु कुमार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

डीजी ने बताया कि पटना समेत सभी चार स्मार्ट सिटी में चिन्हित प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सिग्नल लगाये गये हैं। नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। शेष 27 जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक सिग्नल व एएनपीआर कैमरे लगाने को लेकर प्वाइंट सर्वे किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा कर लिया जायेगा। भीड़ भाड़ वाले इन स्थलों पर ट्रैफिक सिग्नल व उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगाने से जाम की परेशानी कम होगी।

पटना में 20 नये जगहों पर लगेंगे ट्रैफिक सिग्नल सरदार पटेल भवन स्थित बिहार में पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने राजधानी पटना में 20 नयी जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने एवं एएनपीआर कैमरे लगाने की योजना बनाई है। यह सिग्नल व कैमरे पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर दानापुर निजामत, न्यू बाईपास से सटे दक्षिणी हिस्से, जीरो माइल आदि स्थानों पर लगेंगे। इससे इन क्षेत्रों में बढ़ रही जाम की परेशानी दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा गया है। वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र में 30 प्वाइंट पर ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनकी मदद से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने समेत अन्य सख्त कार्रवाई की जा रही है।

नौबतपुर में बी-सैप वन मुख्यालय भवन को जमीन चिह्नित एडीजीने बताया कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) वन गोरखा वाहिनी का मुख्यालय पटना जिला के नौबतपुर में बनेगा। इसको लेकर 30 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। जमीन अधिग्रहण को लेकर 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों के दौरान 49 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से अलग-अलग भवनों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसमें चार थाना भवन, एक एसपी आवास सह कार्यालय और दो अनुमंडल स्तरीय कार्यालय शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सभी थानों के भवन तीन मंजिला होंगे और इनमें सभी जरूरी फर्निचर भी लगाये जायेंगे।