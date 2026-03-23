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ट्रैफिक नियम तोड़कर बच नहीं पाएंगे, 27 जिलों में लगेंगे नंबर प्लेट पढ़ने वाले आधुनिक कैमरे

Mar 23, 2026 09:17 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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डीजी ने बताया कि पटना समेत सभी चार स्मार्ट सिटी में चिन्हित प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सिग्नल लगाये गये हैं। नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। शेष 27 जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक सिग्नल व एएनपीआर कैमरे लगाने को लेकर प्वाइंट सर्वे किया जा रहा है।

ट्रैफिक नियम तोड़कर बच नहीं पाएंगे, 27 जिलों में लगेंगे नंबर प्लेट पढ़ने वाले आधुनिक कैमरे

बिहार के 27 जिला मुख्यालयों में भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान कटेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने संबंधित जिलों के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर सिग्नल व एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेकोग्नेशन) कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर स्थल चिह्नित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक, मॉर्डनाइजेशन एवं एससीआरबी) सुधांशु कुमार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

डीजी ने बताया कि पटना समेत सभी चार स्मार्ट सिटी में चिन्हित प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सिग्नल लगाये गये हैं। नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। शेष 27 जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक सिग्नल व एएनपीआर कैमरे लगाने को लेकर प्वाइंट सर्वे किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा कर लिया जायेगा। भीड़ भाड़ वाले इन स्थलों पर ट्रैफिक सिग्नल व उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगाने से जाम की परेशानी कम होगी।

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पटना में 20 नये जगहों पर लगेंगे ट्रैफिक सिग्नल

सरदार पटेल भवन स्थित बिहार में पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने राजधानी पटना में 20 नयी जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने एवं एएनपीआर कैमरे लगाने की योजना बनाई है। यह सिग्नल व कैमरे पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर दानापुर निजामत, न्यू बाईपास से सटे दक्षिणी हिस्से, जीरो माइल आदि स्थानों पर लगेंगे। इससे इन क्षेत्रों में बढ़ रही जाम की परेशानी दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा गया है। वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र में 30 प्वाइंट पर ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनकी मदद से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने समेत अन्य सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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नौबतपुर में बी-सैप वन मुख्यालय भवन को जमीन चिह्नित

एडीजीने बताया कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) वन गोरखा वाहिनी का मुख्यालय पटना जिला के नौबतपुर में बनेगा। इसको लेकर 30 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। जमीन अधिग्रहण को लेकर 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों के दौरान 49 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से अलग-अलग भवनों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसमें चार थाना भवन, एक एसपी आवास सह कार्यालय और दो अनुमंडल स्तरीय कार्यालय शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सभी थानों के भवन तीन मंजिला होंगे और इनमें सभी जरूरी फर्निचर भी लगाये जायेंगे।

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क्या हैं एएनपीआर कैमरे

एक हाई-टेक कैमरा सिस्टम है, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक का उपयोग करके वाहनों की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से पढ़ता है और उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। यह सिस्टम रीयल-टाइम में ट्रैफ़िक प्रबंधन, ई-चालान काटने, चोरी के वाहनों को खोजने में मदद करता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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