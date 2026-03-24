स्कूल में पंखा चलाने के लिए चौथी की 3 छात्राओं में हुआ झगड़ा, मारपीट में एक की मौत

सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 4 की तीन छात्राओं के बीच पंखा चालू करने को लेकर झगड़ा हो गया। आपस में हुई मारपीट में एक छात्रा की मौत हो गई।

बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल के अंदर चौथी कक्षा की तीन छात्राओं के बीच पंखा चलाने को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते उनमें मारपीट होने लगी। मारपीट में घायल एक छात्रा की मौत हो गई। मृतक बच्ची का नाम स्मृति कुमारी बताया जा रहा है। उसकी उम्र 11 साल थी। बच्ची के पिता ने सोनबरसा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। स्कूल के शिक्षकों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

यह घटना सोनबरसा थाना क्षेत्र के सहोरबा स्थित मध्य विद्यालय की है। मृत छात्रा इंदरवा पंचायत के वार्ड 17 निवासी जितेंद्र राय की बेटी थी। छात्रा की मौत के बाद मंगलवार को मामले ने तूल पकड़ लिया। परिजन ने मंगलवार को घटना के संबंध में सोनबरसा पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने स्कूल में घटनास्थल की जांच की। वहीं छात्रा के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया।

मृतका के पिता जितेंद्र राय ने एफआईआर में कहा कि 23 मार्च, सोमवार की सुबह स्मृति कुमारी रोजाना की तरह स्कूल पढ़ने गई थी। दोपहर करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि विद्यालय में पंखा चलाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद गांव की ही दो छात्राओं ने स्मृति के साथ बेरहमी से मारपीट की, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

सूचना मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे, जहां अन्य बच्चे घायल उसे कंधे पर उठाकर ला रहे थे। बच्चियों ने बताया कि मामूली विवाद के बाद मारपीट इतनी बढ़ गई कि स्मृति की हालत बिगड़ गई। परिजन तुरंत उसे इलाज के लिए सीतामढ़ी ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए उसे पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया। लेकिन पटना ले जाने के दौरान गांधी सेतु के पास ही स्मृति ने दम तोड़ दिया।

छात्रा के सिर, गले और बांह पर गहरे चोट: पुलिस द्वारा छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले है। पोस्टमार्टम में बताया गया है कि छात्रा स्मृति के सिर, गले और बांह पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मारपीट के दौरान छात्राओं ने घातक वस्तु से स्मृति के शरीर पर वार किया और उसे दीवार से टकरा दिया। इस कारण उसके शरीर पर गहरे निशान हैं। परिजन का कहना है कि घटना के समय स्मृति के नाक से खून भी निकल रहा था, इससे मारपीट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

शिक्षकों के भूमिका पर सवाल, बच सकती थी जान स्कूल में छात्राओं के बीच मारपीट की घटना के बाद शिक्षकों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के दौरान स्कूल के शिक्षकों द्वारा समय पर कोई प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया गया। यदि समय रहते बीच-बचाव किया जाता, तो शायद स्मृति की जान बचाई जा सकती थी।