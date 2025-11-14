Hindustan Hindi News
Brahmpur Result LIVE: ब्रह्मपुर सीट का रिजल्ट; शंभुनाथ यादव और हुलास पांडेय में कौन जीतेगा

Brahmpur Result LIVE: ब्रह्मपुर सीट का रिजल्ट; शंभुनाथ यादव और हुलास पांडेय में कौन जीतेगा

संक्षेप: Brahmpur Assembly Seat Result LIVE 2025: ब्रह्मपुर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यहां आरजेडी के शंभुनाथ यादव और लोजपा (रामविलास) के हुलास पांडेय के बीच हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 08:17 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Brahmpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बक्सर जिले की चर्चित ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन का हो गया है। इस सीट से आरजेडी के शंभुनाथ यादव और लोजपा (रामविलास) के हुलास पांडेय के बीच हार-जीत का खेल दिलचस्प बना हुआ है। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी के मैदान से हटने के बाद मुकाबला अब दोध्रुवीय बन गया है। प्रशांत किशोर ने जन सुराज उम्मीदवार की नामांकन वापसी पर बीजेपी पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। इस सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सभी की निगाहें शुरुआती रुझानों पर टिकी हैं। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें...

08:00 AM - Brahmpur Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना

Brahmpur Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।

6:30 AM - Brahmpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Brahmpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के अनुसार, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

