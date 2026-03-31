Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ब्राह्मण-यादव का दबदबा, राजपूत पर भारी भूमिहार; बिहार कांग्रेस के 53 जिलाध्यक्षों में किस जाति-धर्म की कितनी हिस्सेदारी

Mar 31, 2026 03:34 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की सूची में ब्राह्मण और यादव जाति का दबदबा देखने को मिला है। इस सूची में भूमिहार राजपूतों पर भारी नजर आए। मुसलमान और दलित वर्ग से भी 7-7 नाम शामिल हैं।

ब्राह्मण-यादव का दबदबा, राजपूत पर भारी भूमिहार; बिहार कांग्रेस के 53 जिलाध्यक्षों में किस जाति-धर्म की कितनी हिस्सेदारी

Bihar Congress District Presidents Cate: बिहार में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची में ब्राह्मण और यादवों का दबदबा है। कुल 53 में से सर्वाधिक 10-10 जिलाध्यक्ष ब्राह्मण और यादव जाति से बनाए गए हैं। इस सूची में सवर्ण जातियों का भी बोलबाला रहा है। सवर्ण वर्ग से कुल 24 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें 10 ब्राह्मणों के अलावा 7 भूमिहार, 5 राजपूत और 2 कायस्थ शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग को भी इस सूची में तवज्जो मिली है। कांग्रेस ने 7 मुसलमान, तो एक सिख जिलाध्यक्ष बनाया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस ने राज्य में संगठनात्मक बदलाव का फैसला लिया था। हाईकमान के निर्देश पर राज्य में संगठनात्मक जिलों की संख्या 40 से बढ़ाकर 53 की गई। इसके बाद सोमवार को सभी जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। ताजा सूची में 43 चेहरे नए हैं, जबकि 10 पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से इस पद पर नियुक्ति दी गई है।

7 दलित और 3 कुशवाहा भी

अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग से 7 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं, पिछड़ा वर्ग में यादवों का दबदबा देखने को मिला है। 2023 की जाति गणना के अनुसार बिहार में यादवों की सबसे ज्यादा 14.26 प्रतिशत आबादी है। कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी इसी जाति को केंद्र में रखकर राजनीति करती आई है। कांग्रेस ने भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में यादवों पर मेहरबानी दिखाई।

वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग से कुशवाहा जाति के भी 3 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसे लव-कुश समीकरण को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अति पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में तवज्जो नहीं मिल पाई। जबकि, बिहार में ईबीसी वर्ग की सभी जातियों की कुल आबादी 36 फीसदी है।

ये भी पढ़ें:बिहार के 38 जिलों में कांग्रेस ने बना दिए 53 जिलाध्यक्ष, कहां किस नेता को कमान?

बिहार कांग्रेस की सूची में किस जाति-धर्म के कितने जिलाध्यक्ष

  • ब्राह्मण - 10
  • यादव - 10
  • मुस्लिम - 7
  • दलित - 7
  • भूमिहार - 7
  • राजपूत - 5
  • कुशवाहा - 3
  • कायस्थ - 2
  • सिख - 1
  • अन्य - 1

ये भी पढ़ें:आशीष पटना शहरी से तो चंदन को ग्रामीण, कांग्रेस ने बनाए 53 जिलाध्यक्ष;देखें लिस्ट

बिहार में कांग्रेस के 53 जिलाध्यक्षों की पूरी सूची-

कांग्रेस संगठन जिलाजिलाध्यक्ष
अररियामासूम रजा
अरवलमोहम्मद कैफ
औरंगाबादआनंद शंकर सिंह
बांकाजितेंद्र सिंह
बेगूसरायशिव प्रकाश गरीब दास
भागलपुरप्रवीण कुशवाहा
भोजपुरश्रीधर तिवारी
बक्सरपंकज उपाध्याय
दरभंगा ग्रामीणमिथिलेश चौधरी
दरभंगा शहरीजमाल हसन
शेरघाटी बोधगयासंतोष कुमार
गयारजनीश कुमार
गोपालगंजओमप्रकाश गर्ग
जहानाबादसंजीव कुमार
जमुईधर्मेंद्र गौतम
कैमूरराधेश्याम कुशवाहा
कटिहार ग्रामीणसुनील यादव
कटिहार शहरीसंजय सिंह
खगड़ियाचंदन यादव
किशनगंजशहाबुल अख्तर
लखीसरायअमरेश अनीष
मधेपुरासंतोष सौरभ
मधुबनी पूर्वीनलिनी रंजन झा
मधुबनी पश्चिमीमीना कुशवाहा
मुंगेरराजेश मिश्रा
कांटीकृपाशंकर शाही
मुजफ्फरपुरअरविंद कुमार मुकुल
बिहारशरीफओमैर खान
नालंदाविवेक सिन्हा
नवादाप्रभाकर झा
बेतियाराकेश यादव
बगहानरेश राम
पटना ग्रामीण 01चंदन कुमार
पटना ग्रामीण 02गुरजीत सिंह
पटना शहरीकुमार आशीष
पूर्णिया शहरीकुमार आदित्य
पूर्णिया ग्रामीणअफरोज आलम
मोतिहारीअखिलेश दयाल
गोविंदगंजशशि भूषण राय
रोहतासजयप्रकाश पांडे
सहरसामुकेश झा
समस्तीपुर ग्रामीणसिद्धार्थ क्षत्रिय
समस्तीपुर शहरीअनिता राम
छपराशंकर चौधरी
सोनपुरसुधीर राय
शेखपुराआनंदी कुमार
शिवहरअफरोज आलम
सीतामढ़ीअमित टुन्ना
सिवानसुशील कुमार
महाराजगंजजवाहर भाई
सुपौलअनुपम सिंह
वैशाली ग्रामीणरंजीत पंडित
वैशाली शहरीसंजय मिश्रा

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

ये भी पढ़ें:प्रेस कॉन्फ्रेंस और पटना में प्रदर्शन, एलपीजी किल्लत पर कांग्रेस ने सरकार को घेर
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Bihar Congress Bihar Politics Caste Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 10th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।