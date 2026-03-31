ब्राह्मण-यादव का दबदबा, राजपूत पर भारी भूमिहार; बिहार कांग्रेस के 53 जिलाध्यक्षों में किस जाति-धर्म की कितनी हिस्सेदारी
बिहार कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की सूची में ब्राह्मण और यादव जाति का दबदबा देखने को मिला है। इस सूची में भूमिहार राजपूतों पर भारी नजर आए। मुसलमान और दलित वर्ग से भी 7-7 नाम शामिल हैं।
Bihar Congress District Presidents Cate: बिहार में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची में ब्राह्मण और यादवों का दबदबा है। कुल 53 में से सर्वाधिक 10-10 जिलाध्यक्ष ब्राह्मण और यादव जाति से बनाए गए हैं। इस सूची में सवर्ण जातियों का भी बोलबाला रहा है। सवर्ण वर्ग से कुल 24 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें 10 ब्राह्मणों के अलावा 7 भूमिहार, 5 राजपूत और 2 कायस्थ शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग को भी इस सूची में तवज्जो मिली है। कांग्रेस ने 7 मुसलमान, तो एक सिख जिलाध्यक्ष बनाया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस ने राज्य में संगठनात्मक बदलाव का फैसला लिया था। हाईकमान के निर्देश पर राज्य में संगठनात्मक जिलों की संख्या 40 से बढ़ाकर 53 की गई। इसके बाद सोमवार को सभी जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। ताजा सूची में 43 चेहरे नए हैं, जबकि 10 पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से इस पद पर नियुक्ति दी गई है।
7 दलित और 3 कुशवाहा भी
अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग से 7 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं, पिछड़ा वर्ग में यादवों का दबदबा देखने को मिला है। 2023 की जाति गणना के अनुसार बिहार में यादवों की सबसे ज्यादा 14.26 प्रतिशत आबादी है। कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी इसी जाति को केंद्र में रखकर राजनीति करती आई है। कांग्रेस ने भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में यादवों पर मेहरबानी दिखाई।
वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग से कुशवाहा जाति के भी 3 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसे लव-कुश समीकरण को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अति पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में तवज्जो नहीं मिल पाई। जबकि, बिहार में ईबीसी वर्ग की सभी जातियों की कुल आबादी 36 फीसदी है।
बिहार कांग्रेस की सूची में किस जाति-धर्म के कितने जिलाध्यक्ष
- ब्राह्मण - 10
- यादव - 10
- मुस्लिम - 7
- दलित - 7
- भूमिहार - 7
- राजपूत - 5
- कुशवाहा - 3
- कायस्थ - 2
- सिख - 1
- अन्य - 1
बिहार में कांग्रेस के 53 जिलाध्यक्षों की पूरी सूची-
|कांग्रेस संगठन जिला
|जिलाध्यक्ष
|अररिया
|मासूम रजा
|अरवल
|मोहम्मद कैफ
|औरंगाबाद
|आनंद शंकर सिंह
|बांका
|जितेंद्र सिंह
|बेगूसराय
|शिव प्रकाश गरीब दास
|भागलपुर
|प्रवीण कुशवाहा
|भोजपुर
|श्रीधर तिवारी
|बक्सर
|पंकज उपाध्याय
|दरभंगा ग्रामीण
|मिथिलेश चौधरी
|दरभंगा शहरी
|जमाल हसन
|शेरघाटी बोधगया
|संतोष कुमार
|गया
|रजनीश कुमार
|गोपालगंज
|ओमप्रकाश गर्ग
|जहानाबाद
|संजीव कुमार
|जमुई
|धर्मेंद्र गौतम
|कैमूर
|राधेश्याम कुशवाहा
|कटिहार ग्रामीण
|सुनील यादव
|कटिहार शहरी
|संजय सिंह
|खगड़िया
|चंदन यादव
|किशनगंज
|शहाबुल अख्तर
|लखीसराय
|अमरेश अनीष
|मधेपुरा
|संतोष सौरभ
|मधुबनी पूर्वी
|नलिनी रंजन झा
|मधुबनी पश्चिमी
|मीना कुशवाहा
|मुंगेर
|राजेश मिश्रा
|कांटी
|कृपाशंकर शाही
|मुजफ्फरपुर
|अरविंद कुमार मुकुल
|बिहारशरीफ
|ओमैर खान
|नालंदा
|विवेक सिन्हा
|नवादा
|प्रभाकर झा
|बेतिया
|राकेश यादव
|बगहा
|नरेश राम
|पटना ग्रामीण 01
|चंदन कुमार
|पटना ग्रामीण 02
|गुरजीत सिंह
|पटना शहरी
|कुमार आशीष
|पूर्णिया शहरी
|कुमार आदित्य
|पूर्णिया ग्रामीण
|अफरोज आलम
|मोतिहारी
|अखिलेश दयाल
|गोविंदगंज
|शशि भूषण राय
|रोहतास
|जयप्रकाश पांडे
|सहरसा
|मुकेश झा
|समस्तीपुर ग्रामीण
|सिद्धार्थ क्षत्रिय
|समस्तीपुर शहरी
|अनिता राम
|छपरा
|शंकर चौधरी
|सोनपुर
|सुधीर राय
|शेखपुरा
|आनंदी कुमार
|शिवहर
|अफरोज आलम
|सीतामढ़ी
|अमित टुन्ना
|सिवान
|सुशील कुमार
|महाराजगंज
|जवाहर भाई
|सुपौल
|अनुपम सिंह
|वैशाली ग्रामीण
|रंजीत पंडित
|वैशाली शहरी
|संजय मिश्रा
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें