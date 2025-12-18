Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBRABU fake BTech degrees Certificates sent from Delhi scandals occurred in Jammu Kashmir Gujrat earlier
BRABU से बीटेक की फर्जी डिग्री जारी? दिल्ली से भेजी गई सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी कांड

BRABU से बीटेक की फर्जी डिग्री जारी? दिल्ली से भेजी गई सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी कांड

संक्षेप:

बीआरएबीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार का कहना है कि छात्र के डिग्री का मिलान टीआर से कराया जाएगा।आशंका जताई जा रही है डिग्री को स्कैन कर बनाया गया है।

Dec 18, 2025 10:59 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार के प्रतिष्ठित एमआईटी(इंजीनयरिंग कॉलेज) के एक छात्र की बीटेक की डिग्री के फर्जी होने का संदेह है। डिग्री सत्यापन के लिए दिल्ली से बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डिग्री का फार्मेट गलत पाया गया है। आशंका जताई जा रही है डिग्री को स्कैन कर बनाया गया है। डिग्री वर्ष 2010 की बताई जा रही है। डिग्री पर आशंका होने के बाद बीआरए बिहार विवि के परीक्षा विभाग ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। यह कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी अंतर्गत संचालित है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीआरएबीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार का कहना है कि छात्र के डिग्री का मिलान टीआर से कराया जाएगा। मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में भी बीआरए बिहार विवि की एक डिग्री फर्जी मिली थी। इस मामले में भी विवि प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि डिग्री विश्ववदिद्यालय से निकली है या कहीं अन्यत्र स्कैन कर बनाया गया है, इसका पता लगाया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:कहीं लव लेटर तो कहीं- 'शादी रुक जाएगी सर', BRABU की परीक्षा में अजब-गजब उत्तर

बीआरएबीयू के नाम पर पिछले कई दिनों से फर्जी डिग्री मिलने का मामला सामने आ रहा है। जुलाई में होम्योपैथ की दो दर्जन से अधिक डिग्रियों की जांच करने गुजरात की सीआईडी की टीम बिहार विवि पहुंची थी। इससे पहले भी गुजरात में ही तीन साल पहले होम्योपैथ की कई डिग्रियां फर्जी पायी गई थीं। बीआरएबीयू में टीआर में छेड़छाड़ कर बीएड की फर्जी डिग्री बनाने का भी मामला सामने आ चुका है।

इस मामले में विवि प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित की थी। पूर्व में भी पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में बीआरएबीयू के नाम पर बनी फर्जी डिग्रियां सत्यापन के दौरान पकड़ी जाती रही हैं। इन सभी मामलों में संबंधित राज्यों से टीम जांच के लिए बीआरए बिहार विवि पहुंची थी। कई बार खुलासों के बाद भी फेक डिग्री मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा।

ये भी पढ़ें:कॉलेज का ठिकाना नहीं, दे दिया अनुभव प्रमाणपत्र; नौकरी भी लग गई, अब मचा हड़कंप
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar BRABU brabu news अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।