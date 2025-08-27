एक सप्ताह में BPSC को रिक्त पदों का हिसाब भेज देगा शिक्षा विभाग, TRE-4 पर मंत्री ने दिया अपडेट

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को कहा कि शिक्षा विभाग अगले एक सप्ताह के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग को BPSC TRE 4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधियाचना भेज देगा।

बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में चौथे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE 4 Update) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों की अधियाचना भेज देगा। इसके बाद बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा (टीआरई-4) का नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को दी।

शिक्षा मंत्री ने पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हाल ही में अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के आवेदनों को पूरा किया गया है। नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग को जा रहा है और सबसे ज्यादा नौकरियां भी इसी विभाग में दी जा रही हैं।

BPSC TRE 4 पर बोलते हुए सुनील कुमार ने कहा कि किस विषय में कितने शिक्षक चाहिए, इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी पर निर्भर करेगा कि वह कितने समय में शिक्षक बहाली को पूरा करे। सभी जिलों से रिक्त पदों की संख्या मंगवाई गई है। कई जिलों से आ गई है, कुछ की बाकी है। रोस्टर क्लियरेंस की समस्या से थोड़ी देरी हो रही है। कई स्कूलों में ट्रांसफर के बाद नए शिक्षकों की जॉइनिंग हुई है। इससे थोड़ा बदलाव हुआ है। उसे पक्का करने के बाद ही अधियाचना भेजी जाएगी।