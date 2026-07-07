टीआरई 4 शिक्षक भर्ती: 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना भेजें, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दी डेडलाइन

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि टीआरई 4 यानी चौथे चरण की शिक्षक बहाली की अधियाचना 25 जुलाई तक बीपीएससी को भेज दी जाए।

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (बीपीएससी टीआरई 4) को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को टीआरई 4 की अधियाचना भेज दी जाए। उन्होंने अफसरों से दो-टूक कहा है कि विभाग के सभी काम निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। बता दें कि पूर्व में शिक्षा मंत्री की ओर से जुलाई महीने में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाने की बात कही थी। राज्य के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी इस टीचर बहाली का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में देरी के चलते कई बार युवा आंदोलन भी कर चुके हैं।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को पटना में शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें चौथे चरण की शिक्षक बहाली, मॉडल स्कूल और नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीआरई-4 अधियाचना (रिक्त पदों की जानकारी) बीपीएससी को 25 जुलाई तक भेज दी जाए।

30 दिन में शिकायतों का निपटारा शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर निपटारा किया जाए। साथ ही विभाग में टीम वर्क की संस्कृति को और मजबूत बनाया जाए।

दूसरे राज्यों के मॉडल स्कूलों का अध्ययन समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि बिहार के सभी प्रखंडों में खोले जा रहे मॉडल स्कूलों में अब तक 4 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। मंत्री ने अधिकारियों से अन्य राज्यों के मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और इस विषय पर अगले सोमवार को विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिए।

अगले हफ्ते केंद्र से आएगी टीम शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में शिक्षा सुधार और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा।

मदरसा बोर्ड नए भवन में जाएगा बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने, मदरसा बोर्ड को नए भवन में स्थानांतरित करने तथा विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।

बीईओ और डीईओ महीने का एक दिन गांव में बिताएंगे मंत्री ने कहा कि सभी बीईओ और डीईओ प्रत्येक माह एक दिन गांव में रहकर अभिभावकों से संवाद करेंगे और विद्यालयों से संबंधित फीडबैक प्राप्त करेंगे। उन्होंने कोटा, सीकर और अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर बिहार के लिए भी समग्र कोचिंग नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अपार आईडी निर्माण के लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले सरकारी और निजी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें दी जाने वाली राशि रोकने के भी निर्देश दिए। साथ ही ई-शिक्षा कोष की व्यवस्था को दुरुस्त करने, निधियों के दुरुपयोग की जांच कराने और केंद्र से प्राप्त राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।