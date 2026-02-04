TRE 4 शिक्षक भर्ती के लिए पटना में आंदोलन का ऐलान, दिलीप बोले- शिक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं

संक्षेप: बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना में 16 फरवरी को आंदोलन का ऐलान किया गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया और नीतीश सरकार से जल्द ही शिक्षक बहाली की वैकेंसी जारी करने की मांग की।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4) पर आंदोलन का ऐलान हो गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने नीतीश सरकार से टीआरई 4 का विज्ञापन निकालने की मांग करते हुए 16 फरवरी को पटना में बड़े आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने राज्य भर से शिक्षक अभ्यर्थियों को इस जुड़ने का आह्वान किया है। छात्र नेता ने शिक्षा मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सुनील कुमार पर भरोसा नहीं है।

दिलीप कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश सरकार ने बजट में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां अभी बिहार में ही मिल रही है। मगर सरकार जो वादा करती है, उसे भी पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने वादा किया था कि टीआरई 4 की विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी। 16 जुलाई 2025 को सीएम ने ट्वीट कर इसकी बात कही थी।

उन्होंने कहा कि इसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विज्ञापन और परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी थी। हालिया चुनाव में नीतीश सरकार को प्रचंड बहुमत मिला। नई सरकार का गठन हुए साढ़े तीन महीने हो गए लेकिन अभी तक बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है।

छात्र नेता ने कहा कि बीते एक जनवरी को शिक्षा मंत्री ने 20 जनवरी तक बीपीएससी को अधियाचना भेजने और हर हाल में जनवरी महीने के अंत तक टीआरई 4 की विज्ञप्ति जारी करने की बात कही थी। मगर दो दिन पहले बीपीएससी ने जब वार्षिक कैलेंडर जारी किया तो उसमें तमाम परीक्षाओं का जिक्र था लेकिन टीआरई 4 का नाम तक नहीं था। मंगलवार को विधानसभा में पेश हुए नीतीश सरकार के बजट में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि टीआरई 4 के बारे में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच कोई बातचीत नहीं चली है। इसलिए हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ा है। छात्र नेता ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम साढ़े तीन महीने चुप थे, लेकिन अब 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन होगा। उन्होंने लाइब्रेरियन समेत अन्य पदों पर बहाली निकालने और युवा आयोग का गठन भी जल्द करने की मांग की। बता दें कि दिलीप कुमार के नेतृत्व में बीपीएससी परीक्षाओं को लेकर पहले भी बड़े आंदोलन हो चुके हैं।

गरीबों को गुमहार ना करें शिक्षा मंत्री- दिलीप कुमार छात्र नेता ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गरीब और बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर शिक्षा मंत्री को कुछ पता नहीं है तो मत बोलें। अगर सबकुछ पता है और विज्ञापन जारी नहीं करना था, तो बोल दीजिए कि एक-दो साल बाद वैकेंसी आएगी। ताकि कोई युवा अपनी मां-बीवी का गहना बेचकर या गिरवी रखकर शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करता। वो दिल्ली या कहीं जाकर मजदूरी कर लेता। मंत्री ने जो वादा किया है, उसे पूरा करें, गरीबों को गुमराह ना करें।”