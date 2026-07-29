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BPSC TRE 4 में कितने पदों पर भर्ती, सम्राट चौधरी ने कर दिया ऐलान; सरकार ने भेजी अधियाचना

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बीपीएससी टीआरई 4 में कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग को चौथे चरण की टीचर बहारी की अधियाचना भेज दी गई है। जल्द ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

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सीएम सम्राट चौधरी ने बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती परीक्षा के पदों की घोषणा की (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी टीआरई 4 के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या का ऐलान कर दिया है। टीआर 4 में कुल 32388 टीचर की बहाली की जाएगी। सम्राट सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को इसकी अधियाचना भेज दी है। अब आयोग जल्द ही टीआरई-4 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सीएम ने कक्षा वर्ग के अनुसार पदों की संख्या भी बताई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।

BPSC TRE 4 में किस कक्षा के शिक्षकों के कितने पद

  • कक्षा 1 से 5 तक : 3847 पद
  • कक्षा 6 से 8 तक : 8563 पद
  • कक्षा 9 से 10 तक : 3877 पद
  • कक्षा 11 से 12 तक : 16101 पद

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बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। अगस्त महीने के पहले सप्ताह में टीआरई 4 का विज्ञापन रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती परीक्षा के संबंध में अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। आयोग को सरकार से पदों की अधियाचना मिलने का इंतजार था।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जुलाई महीने में टीआरई 4 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने का पूर्व में दावा किया था। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अधियाचना अभी भेजी गई है, तो इसका नोटिफिकेशन आने में 2-5 दिनों का समय और लग सकता है।

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शिक्षक अभ्यर्थियों को लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार

बिहार के सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवा लंबे समय से टीआरई 4 परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर कई बार पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में आंदोलन और प्रदर्शन हो चुके हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने जुलाई महीने तक भर्ती निकालने का आश्वासन दिया था।

बता दें कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा पिछले साल ही आयोजित की जानी थी। मगर विभिन्न कारणों की वजह से इस भर्ती में देरी हुई, जिससे अभ्यर्थियों का सब्र टूटने लगा।

सम्राट सरकार द्वारा बीपीएससी को अधियाचना भेजे जाने के बाद टीचर अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब उन्हें बीपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद टीआरई 4 परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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