TRE 4 प्रदर्शन में बाहरी का हाथ, कोचिंग संचालक और राजनीतिक दल अभ्यर्थियों को भड़का रहे; शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान
बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसमें बाहरी लोगों का हाथ होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कोचिंग संचालक और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं।
BPSC TRE 4 Update: बिहार लोक सेवा आयोग की चौथे चरण की शिक्षक बहाली (बीपीएससी टीआरई 4) पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने दावा किया कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में बाहरी लोगों का हाथ है। कुछ कोचिंग संचालक और राजनीतिक दल अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, वे परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बुधवार को पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर निर्देश दे दिए हैं। विभाग इस काम में जुटा हुआ है। शिक्षक बहाली को लेकर जो भी समस्या आ रही है, उसका समाधान निकाला जा रहा है।
जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन- मंत्री का दावा
मंत्री ने आश्वासन दिया कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील है कि परीक्षा की तैयारी में जुटें और किसी के बहकावे में ना आएं। सरकार उनकी इच्छाओं को पूरा करेगी।
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई 4 को लेकर कुछ लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो देखा गया, जिसमें कोई कानपुर तो कोई मुंबई से प्रदर्शन करने आ रहा है। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये बिहार के नहीं है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ कोचिंग संचालक युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और राजनीतिक दल अभ्यर्थियों को हथियार बनाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं।
भड़काने वालों पर ऐक्शन होगा- शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री ने दो-टूक कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार बिहार के छात्र-छात्राओं के हितों की रक्षा करती है और करती रहेगी। किसी पार्टी को इसमें दखलअंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सरकार चलाने का जिम्मा हमको दिया गया है।
पटना में आज भी प्रदर्शन
बता दें कि सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं को बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक और युवतियों ने पटना में बुधवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी हल्की झड़प भी हुई। कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है।
इससे पहले 8 मई को भी टीआरई 4 को लेकर पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तब पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था, जिससे सियासी पारा गर्मा गया था। तब पुलिस ने छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
(इनपुट- चंदन द्विवेदी, पटना)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।