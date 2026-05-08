BPSC TRE 4 Protest LIVE: लाठीचार्ज और बारिश के बाद भी पटना में डट गए बेरोजगार; दिलीप छूटेंगे, तभी करेंगे वार्ता
BPSC TRE 4 Protest LIVE: बीपीएससी द्वारा अब तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन नहीं निकालने से भड़के बेरोजगारों का प्रदर्शन पटना में लाठीचार्ज के बाद डट गया है। नेता दिलीप कुमार की रिहाई के बाद ही आंदोलनकारी बात करेंगे।
Bihar BPSC TRE 4 Protests: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) के लिए खाली पदों पर बहाली का विज्ञापन अब तक नहीं निकलने से आंदोलित बेरोजगार युवक और युवतियां पटना में लाठीचार्ज के बाद जेपी गोलंबर पर डट गए हैं। शिक्षा मंत्री के आवास तक मार्च कर रहे टीआरई 4 के संभावित आवेदकों को पुलिस ने गोलंबर पर रोका था। मार्च रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग को आंदोलनकारी जब लांघने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज करवा दिया था। उसके बाद स्टूडेंट्स गोलंबर के पास ही सड़क पर बैठ गए हैं।
हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राएं को मनाकर घर भेजने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन आंदोलनकारी इस बात पर अड़ गए हैं कि पहले पुलिस छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा करे, तभी बात होगी और वह बात दिलीप कुमार की मौजूदगी और उनके नेतृत्व में ही होगी। दिलीप को पुलिस ने पहले ही एहतियातन हिरासत में लिया था, जिससे गुस्सा और भड़का है। शाम 4 बजे आधे घंटे की तेज बारिश और आंधी-तूफान में आंदोलनकारी भींग गए, लेकिन जेपी गोलंबर पर डटे हुए हैं।
चिराग पासवान ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा, तेजस्वी यादव बोले- अपने बच्चे मंत्री, युवाओं को लाठी
राज्य के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जल्द ही टीआरई 4 की भर्ती आएगी। तिवारी ने इसको लेकर शाम में कोई बैठक बुलाई है, इस तरह की चर्चा आंदोलन स्थल पर चल रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई होने के बाद ही वार्ता को लेकर जारी गतिरोध के बीच नेताओं के बयान आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार को कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही कैबिनेट विस्तार हुआ है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे कैबिनेट विस्तार में परिवारवाद से जोड़ते हुए कहा कि अपने बच्चों को मंत्री बना रहे हैं और नौकरी मांग रहे बेरोजगारों पर लाठी चलवा रहे हैं।
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव, कहा- बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: आंदोलनकारी बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के बाद राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा है कि अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना रहे हैं और युवाओं पर लाठी चलवा रहे हैं। राजद नेता ने लिखा- ‘अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो! बिहार में यही हो रहा है। NDA के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार किये, अपने बच्चों को मंत्री बना दिया। लेकिन बिहार के लाखों युवा, जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है, उनसे चुनाव से पूर्व NDA के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी। लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं निकला है। उलटे वैकेंसी मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही है।'
तेजस्वी ने आगे लिखा है- 'बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों है NDA सरकार को? क्यों उन पर अत्याचार किया जा रहा है? वे तो बस वादा निभाने के लिए कह रहे हैं, जिस वादे के आधार पर उनसे वोट मांगा गया था? युवा बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, वे केवल परीक्षा आयोजित करने कह रहे हैं। ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सकें। लेकिन रोजगार विरोधी ये सरकार कर रही है अत्याचार, NDA की युवाओं से वादाखिलाफी नहीं भूलेगा बिहार’ ।
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: लाठीचार्ज से चिराग पासवान नाराज, युवाओं से कहा- नई सरकार को थोड़ा समय दें
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लाठीचार्ज की निंदा की है। शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी आवाज़ सुनने के बजाय बल प्रयोग संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है।
चिराग पासवान ने सरकार से अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी करने की अपील की है। पासवान ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ऐसे में थोड़ा समय दें और धैर्य रखें। सरकार जरूर सकारात्मक पहल करेगी।
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: आंदोलनकारियों ने रखी शर्त- पहले छात्र नेता दिलीप कुमार की हो रिहाई, तभी होगी वार्ता
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: पटना प्रशासन आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। अफसरों से वार्ता के लिए उन्होंने शर्त रख दी है कि पहले छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस छोड़े, तभी वार्ता होगी। उनका कहना है कि वार्ता दिलीप की मौजूदगी और उनके नेतृत्व में ही होगी। पुलिस ने छात्र नेता दिलीप को प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया था। एसडीएम रितिका मिश्रा सहित तमाम अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी दिलीप कुमार के नेतृत्व में ही वार्ता करने पर अड़े हैं।
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: दिन में अंधेरा छाया, तेज बारिश हो गई, लेकिन जेपी गोलंबर से हिल नहीं रहे आंदोलनकारी बेरोजगार
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: पटना में दोपहर 4 बजे के करीब दिन में अंधेरा छा गया और तेज बारिश हुई, लेकिन आंदोलनकारी जेपी गोलंबर से हिले नहीं। अब मौसम फिर ठीक हो चुका है और बारिश में गीले हो गए नौजवान सड़क पर ही डटे हुए हैं।
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: आंदोलन स्थल पर चर्चा- शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शाम में बैठक बुलाई है
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: आंदोलन स्थल पर छात्र-छात्राओं के बीच चर्चा चल रही है कि नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभाग का काम संभालने के बाद आज शाम में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। नौजवानों को उम्मीद है कि इस बैठक से भर्ती का विज्ञापन जल्द निकलने का रास्ता निकल सकता है और कोई ठोस घोषणा हो सकती है। बीपीएससी ने पिछले महीने कहा था अप्रैल के तीसरे हफ्ते में विज्ञापन आ जाएगा और चौथे हफ्ते में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा- टीआरई 4 की बहाली शीघ्र निकलेगी
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि टीआरई 4 की बहाली शीघ्र निकलेगी। प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने कहा कि किसी प्रकार की बहाली नहीं फंसेगी और सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा।
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार के दूसरे ही दिन छात्र आंदोलन से हड़कंप
Bihar BPSC TRE 4 Protest LIVE: एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ था। सम्राट ने भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी को नया शिक्षा मंत्री बनाया है। तिवारी ने आज ही दोपहर में शिक्षा विभाग का प्रभार लिया है।