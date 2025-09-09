BPSC TRE 4 protest in Patna police lathicharge on teacher candidates several injured पटना में BPSC TRE 4 पर बवाल, शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने चलाई लाठियां; कई घायल, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में BPSC TRE 4 पर बवाल, शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने चलाई लाठियां; कई घायल

पटना में BPSC TRE 4 को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीटकर खदेड़ा। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 9 Sep 2025 02:14 PM
बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा (BPSC TRE 4) का नोटिफिकेशन 1.20 लाख पदों के साथ जारी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मंगलवार को अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। पुलिस एवं प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। लाठीचार्ज में कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों से मंगलवार को शिक्षक अभ्यर्थी पटना में जुटे। उन्होंने राजधानी की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इससे जेपी गोलंबर समेत आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। हालांकि, प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ना शुरू किया।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठियां चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। लाठी लगने से कई छात्र-छात्राओं को चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले 15 सितंबर को ही BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। साथ ही, इसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार की जाए।

बता दें कि नीतीश सरकार BPSC TRE 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने जा रही है। एसटीईटी के लिए सितंबर में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर महीने में एग्जाम होगा। इसके बाद BPSC TRE 4 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि टीआरई-4 को बिहार चुनाव से पहले आयोजित किया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होंगे।