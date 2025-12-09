26 जनवरी तक आएगा BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन, मंत्री ने बताया कितने पदों पर होगी बहाली

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBPSC TRE 4 notification will be released by 26 January minister told how many teacher posts to be filled
BPSC TRE 4 परीक्षा (बिहार शिक्षक बहाली-4) का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 26 जनवरी तक बिहार टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से रिक्तियों की जानकारी मंगाई जा रही है।

Dec 09, 2025 11:22 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, भोरे (गोपालगंज)
BPSC TRE 4 Exam Notification Date: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के तहत होने वाली चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीपीएससी टीरआई 4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी 2026 तक प्रकाशित किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को दी। मंत्री ने यह भी बताया कि चौथे चरण में बिहार में शिक्षकों के कितने पदों पर बहाली की जाएगी।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गुरुवार को गोपालगंज जिले के भोरे पहुंचे। इस दौरान वे गंडक परिसर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं के भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पदों को भर्ती का अपडेट दिया। मंत्री ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी BPSC TRE 4 में प्राथमिक, मध्य विद्यालय और प्लस-टू स्तर पर लगभग 27,00 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों से रिक्तियों का अपडेटेड ब्योरा मंगाया जा रहा है। रोस्टर तैयार होते ही बहाली की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग लगातार बीपीएससी के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि नई बहाली से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी तरह दूर हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए।

अब तक 23 जिलों से नहीं आई टीचर वैकेंसी, दिसंबर में होने वाली थी BPSC TRE 4

बता दें कि शिक्षा विभाग को अभी तक 15 जिलों से ही टीचर के खाली पदों की जानकारी मिल पाई है। अभी तक 23 जिलों से वैकेंसी की जानकारी आना बाकी है। अधिकारियों की मानें तो सभी जिलों से कुल एक लाख पदों की रिक्ति आने की संभावना है, जिनकी दो चरणों मे बहाली की जाएगी। टीआरई 4 होने के तुरंत बाद टीआरई 5 का आयोजन भी होगा।

