BPSC TRE 4 पर फिर आंदोलन की चेतावनी, छात्र नेता दिलीप बोले- मिथिलेश तिवारी अफवाह फैला रहे

छात्र नेता दिलीप कुमार ने बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की मांग करते हुए बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अफवाह फैला रहे हैं, जुलाई में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने की बात कही थी, मगर अब तक नहीं हुआ है।

बिहार लोक सेवा आयोग की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE 4) को लेकर एक बार फिर बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सम्राट सरकार और बीपीएससी को चेतावनी दी है कि अगर टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द नहीं निकाला जाता है, तो बिहार में फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जुलाई महीने में ही टीआरई 4 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी। मगर अब 7 अगस्त तक नोटिफिकेशन नहीं आया। उन्होंने मिथिलेश तिवारी पर झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया।

चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, "बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि टीरआई 4 की अधियाचना आयोग के पास आई थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थीं। उसमें सुधार के लिए शिक्षा विभाग के साथ पत्राचार किया है। उसका जवाब संशोधित होकर आ जाएगा, फिर विज्ञापन जारी करेंगे। मगर अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है। अधियाचना वापस नहीं हुई है। बीपीएससी ने भी कल नोटिस जारी किया। आयोग ने इन सब चीजों का खंडन किया और कहा कि अधियाचना वापस नहीं भेजी गई है।"

दिलीप कुमार ने पूछा कि यह अफवाह कौन फैला रहा है? उन्होंने कहा कि बीपीएससी ने 11 फरवरी 2026 को कहा था कि 46 हजार से अधिक पदों की अधियाचना मिल चुकी है, जल्द ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर 16 अप्रैल को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि 26 अप्रैल से टीआरई 4 का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो तारीख भी निकल गई।

दिलीप के अनुसार मौजूदा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जुलाई 2026 में हर हाल में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया था। जुलाई महीने भी वह कह रहे थे कि महीने के अंत तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मगर अब जुलाई महीना बीत गया और 7 अगस्त हो गई, अभी तक विज्ञापन नहीं आया है।

दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री होकर मिथिलेश तिवारी अफवाह फैला रहे हैं। हमें अधियाचना से कोई लेना देना नहीं है। हमें टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए। उन्होंने कक्षा 1 से 12 तक सभी रिक्तियों को आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की। साथ ही कहा कि टीआरई 4 को एक ही परीक्षा में आयोजित किया जाए, पीटी और मेंस अलग-अलग ना ली जाए।

छात्र नेता ने चेतावनी दी है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। अगर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हुई तो जल्द ही आंदोलन की तारीख की घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी अफवाह नहीं फैला रहे हैं।

दिलीप ने यह भी कहा कि इस बार का आंदोलन बहुत बड़ा होगा। अब तक के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वह चाहते हैं कि कोई आंदोलन नहीं करना पड़े। जुलाई तक आंदोलन नहीं किया था। मगर अब अभ्यर्थियों का धैर्य टूट रहा है।