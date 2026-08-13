बिहार एसटीईटी रिजल्ट के बाद होगा BPSC TRE 4 एग्जाम, टीचर भर्ती पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का ऐलान

बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 के लिए एसटीईटी में बैठने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा कराई जाएगी (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (BPSC TRE 4) पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा अपडेट दिया है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2026) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम आयोजित किया जाएगा। हालांकि, टीआरई 4 का विज्ञापन इससे पहले जारी हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार, एसटीईटी में बैठने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन का मौका मिलेगा। मगर उनमें से टीआरई 4 का एग्जाम वही अभ्यर्थी दे पाएंगे, जो एसटीईटी पास कर लेंगे।

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि छात्र और छात्राओं की ओर से मांग की जा रही थी कि टीरआई 4 से पहले एसटीईटी का आयोजन किया जाए। इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात की। फिर फैसला लिया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले पात्रता परीक्षा कराई जाए। 17 अगस्त 2026 से एसटीईटी के आवेदन लिए जाएंगे।

मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को कहा गया है कि वह जल्द से जल्द सही तरीके से एसटीईटी परीक्षा कराए और समयबद्ध तरीके से उसका रिजल्ट जारी करे, ताकि टीआरई 4 में किसी तरह की देरी ना हो।

एसटीईटी वालों को टीआरई 4 में मौका, एडमिट कार्ड पर शर्त शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) जब भी टीरआई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करेगा, उसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाएगा जो इस साल एसटीईटी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि, उसमें एक शर्त रहेगी कि जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे, उन्हें ही टीआरई 4 का एडमिट कार्ड मिलेगा। एसटीईटी पास नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को टीआरई 4 एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तिवारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे छात्र-छात्राएं टीआरई 4 के अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे।

बिहार बोर्ड और बीपीएससी के बीच तालमेल राज्य सरकार ने इस बदलाव के लिए बिहार बोर्ड (BSEB) और बीपीएससी के बीच तालमेल बनाया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार उन्होंने दोनों ही संस्थाओं से बात कर टीआरई 4 से पहले एसटीईटी कराने पर सहमति बनाई गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इस पर सहमति ली गई।

टीआरई 4 की सप्लीमेंट्री अधियाचना भेजेगी सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बोलते हुए मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने बीपीएससी से टीआरई 4 की अधियाचना वापस नहीं ली है। हालांकि, अधियाचना भेजे जाने के बाद उसमें संशोधन के लिए आयोग की तरफ से पत्र आया था, उसे ठीक करके भेज दिया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके बाद संगीत, मैथिली, समेत अन्य भाषाओं की रिक्ति का भी सवाल उठा, तो सरकार ने सभी जिलों से ऐसे टीचर की वैकेंसी मांगी है। उन्होंने कहा कि जिलों से रिक्तियां मिलने के बाद शिक्षा विभाग टीआरई 4 की सप्लीमेंट्री अधियाचना भेजेगा। इससे आगामी शिक्षक भर्ती में कुछ पद और बढ़ने की पूरी संभावना है। बता दें कि पिछले महीने भेजी गई अधियाचना में टीआरई 4 में 32388 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की बात कही गई थी।