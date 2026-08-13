बिहार एसटीईटी रिजल्ट के बाद होगा BPSC TRE 4 एग्जाम, टीचर भर्ती पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का ऐलान
बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 के लिए एसटीईटी में बैठने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (BPSC TRE 4) पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा अपडेट दिया है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2026) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम आयोजित किया जाएगा। हालांकि, टीआरई 4 का विज्ञापन इससे पहले जारी हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार, एसटीईटी में बैठने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन का मौका मिलेगा। मगर उनमें से टीआरई 4 का एग्जाम वही अभ्यर्थी दे पाएंगे, जो एसटीईटी पास कर लेंगे।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि छात्र और छात्राओं की ओर से मांग की जा रही थी कि टीरआई 4 से पहले एसटीईटी का आयोजन किया जाए। इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात की। फिर फैसला लिया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले पात्रता परीक्षा कराई जाए। 17 अगस्त 2026 से एसटीईटी के आवेदन लिए जाएंगे।
मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को कहा गया है कि वह जल्द से जल्द सही तरीके से एसटीईटी परीक्षा कराए और समयबद्ध तरीके से उसका रिजल्ट जारी करे, ताकि टीआरई 4 में किसी तरह की देरी ना हो।
एसटीईटी वालों को टीआरई 4 में मौका, एडमिट कार्ड पर शर्त
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) जब भी टीरआई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करेगा, उसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाएगा जो इस साल एसटीईटी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि, उसमें एक शर्त रहेगी कि जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे, उन्हें ही टीआरई 4 का एडमिट कार्ड मिलेगा। एसटीईटी पास नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को टीआरई 4 एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तिवारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे छात्र-छात्राएं टीआरई 4 के अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे।
बिहार बोर्ड और बीपीएससी के बीच तालमेल
राज्य सरकार ने इस बदलाव के लिए बिहार बोर्ड (BSEB) और बीपीएससी के बीच तालमेल बनाया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार उन्होंने दोनों ही संस्थाओं से बात कर टीआरई 4 से पहले एसटीईटी कराने पर सहमति बनाई गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इस पर सहमति ली गई।
टीआरई 4 की सप्लीमेंट्री अधियाचना भेजेगी सरकार
शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बोलते हुए मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने बीपीएससी से टीआरई 4 की अधियाचना वापस नहीं ली है। हालांकि, अधियाचना भेजे जाने के बाद उसमें संशोधन के लिए आयोग की तरफ से पत्र आया था, उसे ठीक करके भेज दिया गया।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके बाद संगीत, मैथिली, समेत अन्य भाषाओं की रिक्ति का भी सवाल उठा, तो सरकार ने सभी जिलों से ऐसे टीचर की वैकेंसी मांगी है। उन्होंने कहा कि जिलों से रिक्तियां मिलने के बाद शिक्षा विभाग टीआरई 4 की सप्लीमेंट्री अधियाचना भेजेगा। इससे आगामी शिक्षक भर्ती में कुछ पद और बढ़ने की पूरी संभावना है। बता दें कि पिछले महीने भेजी गई अधियाचना में टीआरई 4 में 32388 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की बात कही गई थी।
टीचर भर्ती में कोई भेदभाव नहीं- मंत्री
मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षक बहाली में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरबी, फारसी समेत अन्य भाषाओं को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि टीआरई 4 परीक्षा का आयोजन करने का पूरा फैसला बीपीएससी के हाथ में है। आयोग सरकार के अधीन नहीं है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।