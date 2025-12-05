BPSC TRE 4: शिक्षा विभाग ने एक हफ्ते में मांगी रिक्तियां, 14 जिलों से आ गई शिक्षकों की वैकेंसी

संक्षेप: बिहार लोक सेवा आयोग की चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा (BPSC TRE 4) के लिए शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के भीतर जिलों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है। पटना समेत कुछ जिलों से वैकेंसी मुख्यालय को भेज दी गई है।

BPSC TRE 4 Update: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के जरिए होने वाली चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारियां जोरों पर है। शिक्षा विभाग को पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 14 जिलों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों की जानकारी मिल गई है। शेष 24 जिलों से रिक्तियां (वैकेंसी) की जानकारी संबंधित डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) को एक सप्ताह में भेजने का निर्देश मुख्यालय की ओर से दिया गया है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी 38 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने टीआरई 4 के रिक्तियां भेजने के अलावा शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में 28 जिलों ने ही उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा किया है। नवादा, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज जिले से अभी तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है।

एसीएस ने शिक्षकों को अक्टूबर महीने का वेतन नहीं मिलने पर जिलों से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने अगली मीटिंग में जिलावार शिक्षकों की सूची मांगी जिन्हें वेतन नहीं मिल सका है। बैठक में 7 जिले अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सीवान के विशिष्ट शिक्षकों को एरियर भुगतान किए जाने की सराहना की गई और बाकी जिलों को इसी सप्ताह पैसा देने को कहा गया।