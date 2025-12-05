Hindustan Hindi News
BPSC TRE 4: शिक्षा विभाग ने एक हफ्ते में मांगी रिक्तियां, 14 जिलों से आ गई शिक्षकों की वैकेंसी

BPSC TRE 4: शिक्षा विभाग ने एक हफ्ते में मांगी रिक्तियां, 14 जिलों से आ गई शिक्षकों की वैकेंसी

संक्षेप:

बिहार लोक सेवा आयोग की चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा (BPSC TRE 4) के लिए शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के भीतर जिलों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है। पटना समेत कुछ जिलों से वैकेंसी मुख्यालय को भेज दी गई है।

Dec 05, 2025 07:30 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
BPSC TRE 4 Update: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के जरिए होने वाली चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारियां जोरों पर है। शिक्षा विभाग को पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 14 जिलों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों की जानकारी मिल गई है। शेष 24 जिलों से रिक्तियां (वैकेंसी) की जानकारी संबंधित डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) को एक सप्ताह में भेजने का निर्देश मुख्यालय की ओर से दिया गया है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी 38 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने टीआरई 4 के रिक्तियां भेजने के अलावा शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में 28 जिलों ने ही उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा किया है। नवादा, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज जिले से अभी तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है।

एसीएस ने शिक्षकों को अक्टूबर महीने का वेतन नहीं मिलने पर जिलों से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने अगली मीटिंग में जिलावार शिक्षकों की सूची मांगी जिन्हें वेतन नहीं मिल सका है। बैठक में 7 जिले अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सीवान के विशिष्ट शिक्षकों को एरियर भुगतान किए जाने की सराहना की गई और बाकी जिलों को इसी सप्ताह पैसा देने को कहा गया।

डीईओ पर प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी नियमित रूप से वेतन भुगतान करने को कहा गया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बीते वर्षों के लंबित 527 मामलों का निबटारा का आदेश दिया। वर्ष 2024-25 के 4921 और वर्ष 2025-26 के 4126 लंबित मामलों में भी अविलंब छात्रवृत्ति भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट से संबंधित मामलों के निबटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

