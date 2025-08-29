BPSC Teacher Headmaster in charge Rajesh Thakur shot dead in Darbhanga दरभंगा में प्रभारी हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या, BPSC से टीचर बने थे राजेश ठाकुर, Bihar Hindi News - Hindustan
दरभंगा में प्रभारी हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या, BPSC से टीचर बने थे राजेश ठाकुर

दरभंगा जिले के मनीगाछी में बीपीएससी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेश ठाकुर सोनपुर मधुपुर प्राइमरी स्कूल में प्रभारी हेडमास्टर के रूप में तैनात थे। उनका मधुबनी जिले के ट्रांसफर हो गया था, लेकिन रिलीव नहीं हो पाए थे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, मनीगाछी (दरभंगा)Fri, 29 Aug 2025 07:30 AM
बिहार के दरभंगा जिले के मनीगाछी में एक सरकारी स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार शाम को करीब 4 बजे हुई। शिक्षक राजेश कुमार ठाकुर उजायन पंचायत स्थित सोनपुर मधुपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी एचएम थे। उनका अपने गृह प्रखंड मधुबनी जिले के फुलपरास में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन बीएलओ के प्रभार में रहने के कारण नए स्कूल में जॉइनिंग के लिए रिलीव नहीं हो पाए थे। राजेश की दो साल पहले बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के जरिए शिक्षक की नौकरी लगी थी।

जानकारी के अनुसार राजेश ठाकुर गुरुवार शाम को बीएलओ का प्रभार देने के संबंध में आवेदन लिखकर कनकपुर उत्तरी के शिक्षक कृष्ण कुमार से विचार-विमर्श करने वह पैदल आ रहे थे। इसी बीच विद्यापति चौक से आगे बढ़ने पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद उजान स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पंडौल स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें दरभंगा के डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

शिक्षक राजेश ठाकुर की हत्या की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। बीडीओ डीएल यादव एवं बीपीआरओ सह बीईओ अशोक कुमार ने बताया कि घटना का कारण नहीं मालूम हो सका है। एचएम मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी के निवासी थे और दो वर्ष पूर्व बीपीएससी से शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे। बेनीपुर एसडीपीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए पूछताछ की जा रही है।