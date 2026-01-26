Hindustan Hindi News
सॉरी पापा... मैं जा रही हूं; BPSC टीचर का फंदे से लटका शव मिला, कमरे से सुसाइड नोट बरामद

सॉरी पापा... मैं जा रही हूं; BPSC टीचर का फंदे से लटका शव मिला, कमरे से सुसाइड नोट बरामद

संक्षेप:

प्रिया भारती सेहान गांव में डेरा लेकर रहती थी और वहीं से ऑटो से स्कूल आना जाना करती थी। सोमवार को उसकी लाश किराए के मकान में फंदे से लटकी मिली।

Jan 26, 2026 06:12 pm IST
बिहार के वैशाली में एक बीपीएससी शिक्षिका का अपने किराए के घर में फंदे से लटका मिला। कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। पति की कलह से तंग आकर आत्महत्या की बात बताई जा रही है। मृतका प्रिया भारती वैशाली के खाजेचांद छपरा मध्य विद्यालय में शिक्षिका थी। पुलिस ने शव और नोट को जब्त कर लिया है। उसकी एक तीन माह की बेटी भी है। पुलिस पति से पूछताछ कर रही है।

जानकारी के मुताबिक प्रिया भारती सेहान गांव में डेरा लेकर रहती थी और वहीं से ऑटो से स्कूल आना जाना करती थी। रोज की तरह सोमवार की सुबह स्कूल पहुंचाने टेम्पू ड्राइवर पहुंचा। कई बार आवाज देने पर भी जब शिक्षिका बाहर नहीं निकली तो उसने शोर मचाया। लोगों ने झांक कर देखा तो प्रिया को फंदे से लटका हुआ पाया। हल्ला करते ही ग्रामीण जुट गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को इन्क्वेस्ट रिपोर्ट बनाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की एक दुधमुंही बच्ची है।

प्रिया- फाइल फोटो

बताया गया है कि प्रिया भारती की शादी दो साल पहले जनदाहा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी दीपक राज से हुई थी। उनकी 3 महीने की एक बेटी है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद की जानकारी मिल रही है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि मम्मी-पापा सॉरी, मेरा किसी से भी कोई विवाद नहीं है। मैं स्वेच्छा से इस दुनिया से जा रही हूं। बेटी की लाश और सुसाइड नोट देखकर उसके परिवार में कोहराम मच गया। 26 जनवरी के अवसर पर स्कूल में शिक्षिका का इंतजार किया जा रहा था और वह दुनिया को अलविदा कह गई।

आत्महत्या के कारणों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही है। कुछ लोग पति और पत्नी के बीच विवाद की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस सभी संभावित ऐंगल से मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका के माता-पिता को बुलाया गया है।

