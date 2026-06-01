VIDEO: इश्क़ पर जोर नहीं! BPSC शिक्षिका ने सहेली संग रचाई शादी, सेक्स बदलवा कर लव मैरिज

नैंसी और राखी बचपन से सहेलियां थीं। दोनों के बीच प्यार हो गया। नैंसी जब टीचर बन गई तो बड़ा फैसला लिया। उसने राखी का सेक्स चेंज करवाकर उसके साथ शादी रचाई।

Lady Teacher marry with Girlfriend: बिहार के वैशाली में बीपीएससी शिक्षिका के कारनामे की खबर अभी थमी नहीं थी कि जमुई से एक BPSC लेडी टीचर का चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। शिक्षिका ने इश्क और लव मैरिज का ऐसी मिसाल पेश की है कि शादी का वीडियो तूफानी गति से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने अपनी कमाई से अपनी एक सहेली का हार्मोन चेंज कर सेक्स बदलवाया। फिर घरवालों की मर्जी के खिलाफ सहेली संग शादी रचाई। हालांकि, माता-पिता ने शादी के लिए बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया है। शादी के बाद से दोनों फरार हैं। मामला जमुई जिले का है।

जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में बचपन के दो सहेलियों ने एक का हार्मोन चेंज करा शादी रचाई। दुल्हन बीपीएससी की शिक्षिका है। नैंसी की मां बबीता देवी ने लक्ष्मीपुर थाना में अपने पुत्री के गुमशुदगी की शिकायत की है। दूसरी और दोनों सहेलियों की शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस अजीबोगरीब शादी की चर्चा चारों ओर हो रही है।

सहेलियों की पहचान लक्ष्मीपुर के नजारी निवासी नैंसी और हरला की राखी कुमारी के रुप में की गई। नैंसी और राखी बचपन से अच्छी दोस्त थीं। मित्रता ने दोनों के बीच प्यार को जन्म दे दिया और दोनों एक साथ जीने मरने की कसमें खा लीं। इसी बीच नैंसी की नियुक्ति बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से शिक्षिका के रुप में हो गई। पदस्थापना भी उनके गांव से महज तीन किमी दूर मेदिनीपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हो गई।

शिक्षिका बनने के बाद नैंसी का हौसला और बढ गया। उसने अपनी सहेली राखी की सहमति से हार्मोन बदलवाने का निर्णय ले लिया। वेतन के पैसे से दिल्ली में अपनी सहेली राखी का हार्मोन बदलवा कर सेक्स चेंज करवाया और जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र स्थित पतनेश्वर मंदिर में विवाह कर लिया।दोनों के विवाह का वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को इस बात की जानकारी मिली।

विवाह के बाद दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने पैतृक घर हरला पहुंचा। परिजनों ने हिंदु रीति-रिवाज के अनुसार दोनों का स्वागत किया। दुल्हन बनी नैंसी के परिवार में शादी को लेकर काफी तनाव है। विवाह की खबर सुनने के बाद दुल्हन नैंसी के परिजन राखी के घर पर पहुंचे लेकिन, तबतक दोनों फरार हो गए थे।

नैंसी के फरार होने के बाद उसकी मां बबीता देवी ने लक्ष्मीपुर थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि 31 मई को उनकी पुत्री नैंसी जमुई के लिए निकली थी। जब वापस नहीं लौटी तो मोबाइल पर फोन किया। फोन स्विच ऑफ आने लगा।