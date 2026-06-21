ग्रेजुएशन के बाद पहले ही प्रयास में बनीं अफसर, अब BPSC में पहली रैंक; बेहद दिलचस्प है यूपी की श्रद्धा पांडेय की कहानी
BPSC Topper Success Story: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की श्रद्धा पांडेय ने 593 अंक पाकर बीपीएससी 70वीं परीक्षा में टॉप किया है। वर्तमान में यूपी में असिस्टेंट कमिश्नर श्रद्धा अब बिहार में एसडीएम बनेंगी।
BPSC Topper Success Story: कहते हैं कि प्रतिभा किसी भूगोल या सीमाओं की मोहताज नहीं होती और जब इरादे फौलादी हों, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा जारी 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) के फाइनल रिजल्ट ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के एक बेहद साधारण परिवार से आने वाली श्रद्धा पांडेय ने बिहार की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक बीपीएससी में न केवल सफलता हासिल की है, बल्कि पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त कर टॉप किया है। श्रद्धा पांडेय, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं, अब बिहार में बतौर एसडीएम अपनी सेवाएं देंगी। उनकी इस ऐतिहासिक कामयाबी से जहां प्रतापगढ़ से लेकर पटना तक खुशी की लहर है।
पहले ही प्रयास में क्रैक की थी यूपी सिविल सेवा
बीपीएससी टॉपर श्रद्धा पांडेय के लिए सफलता का यह स्वाद नया नहीं है, बल्कि वे पहले भी अपनी मेधा का लोहा मनवा चुकी हैं। साल 2021 में इतिहास और इंग्लिश लिटरेचर विषयों के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते ही श्रद्धा ने ठान लिया था कि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा है। उन्होंने कॉलेज से निकलते ही बिना समय गंवाए खुद को तैयारी में झोंक दिया। उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने अपने पहले ही अटेंप्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 को क्रैक कर लिया। उस परीक्षा में उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) का प्रतिष्ठित पद मिला था। लेकिन श्रद्धा का सपना और बड़ा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी लगन जारी रखी।
593 नंबर लाकर बनीं राज्य टॉपर
श्रद्धा पांडेय ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 593 नंबर प्राप्त किए हैं और मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसके बाद उनका एसडीएम बनना पूरी तरह तय है। वहीं, शशांक गौरव और आयुष बिजॉय दोनों ने 592 नंबर लाकर राज्य में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बार के रिजल्ट की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि इसमें लड़कियों ने जबरदस्त परचम लहराया है; टॉप 100 सफल उम्मीदवारों में 45 महिलाएं शामिल हैं, जबकि टॉप 10 रैंक होल्डर्स में भी 5 महिला उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि यह बीपीएससी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी 2035 पदों की वैकेंसी थी, जिसमें से कुल 2027 उम्मीदवारों का चयन एसडीएम, डीएसपी और राज्य टैक्स अधिकारी जैसे पदों के लिए किया गया है। बता दें कि इसकी मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुई थी, जिसके बाद इंटरव्यू राउंड संपन्न कराकर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है।
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