पटना में शराब के नशे में धुत लड़कों ने लड़कियों को पीटा, काले रंग के स्कॉर्पियो से आए थे

जानकारी के मुताबिक कुछ लड़के इस स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे और उन्होंने लड़कियों से मारपीट की और फिर फरार हो गए। यह भी बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लड़के शराब के नशे में धुत थे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाWed, 3 Sep 2025 06:05 AM
बिहार की राजधानी पटना में कुछ लड़कों की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक काले रंग के स्कॉर्पियो पर सवार युवाओं ने लड़कियों के साथ मारपीट की है। घटना राम कृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनी चक की है। जानकारी के मुताबिक कुछ लड़के इस स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे और उन्होंने लड़कियों से मारपीट की और फिर फरार हो गए। यह भी बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लड़के शराब के नशे में धुत थे।

मारपीट के बाद लड़कियों ने डायल 112 पर इसकी सूचना दी थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन चल रही है। मंगलवार-बुधवार की देर रात हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। अभी किसी भी आरोपी लड़के के पकड़े जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। यह मारपीट क्यों की गई है? इसे लेकर भी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।

