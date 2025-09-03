पटना में शराब के नशे में धुत लड़कों ने लड़कियों को पीटा, काले रंग के स्कॉर्पियो से आए थे

बिहार की राजधानी पटना में कुछ लड़कों की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक काले रंग के स्कॉर्पियो पर सवार युवाओं ने लड़कियों के साथ मारपीट की है। घटना राम कृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनी चक की है। जानकारी के मुताबिक कुछ लड़के इस स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे और उन्होंने लड़कियों से मारपीट की और फिर फरार हो गए। यह भी बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लड़के शराब के नशे में धुत थे।