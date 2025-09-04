boys are leaving school more than girls in bihar said report बिहार में छात्राओं से अधिक छात्र छोड़ रहे स्कूल, सामने आई वजह, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsboys are leaving school more than girls in bihar said report

बिहार में छात्राओं से अधिक छात्र छोड़ रहे स्कूल, सामने आई वजह

कक्षा 9 और 10 में औसत ड्रापआउट 6.9 प्रतिशत है। इसमें छात्रों का प्रतिशत 7, जबकि छात्राओं का प्रतिशत 6.8 है। इन कक्षाओं में बिहार का ड्रापआउट राष्ट्रीय स्तर से भी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर इन कक्षाओं में औसत ड्रापआउट 11.5 प्रतिशत है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पंकज कुमार सिंह, पटनाThu, 4 Sep 2025 07:24 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में छात्राओं से अधिक छात्र छोड़ रहे स्कूल, सामने आई वजह

बिहार के स्कूलों में छात्राओं से अधिक छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं। छात्राओं की तुलना में छात्रों का ड्रापआउट (पढ़ाई बीच में ही छोड़ना) लगभग दोगुना से भी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्राओं की अपेक्षा पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र अधिक हैं। यह खुलासा हाल ही में जारी हुई 2024-25 के यू-डायस कोड की रिपोर्ट से हुआ है। राज्य के स्कूलों में कक्षा एक से 5 तक के बच्चों का औसत ड्रापआउट 2.9 फीसदी है। इसमें छात्राओं का 1.2 प्रतिशत जबकि छात्रों का ड्रापआउट 4.5 प्रतिशत है।

कक्षा 5 तक के बच्चों में सबसे अधिक ड्रापआउट मिजोरम में 10.8 है। राजस्थान में 3.6 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 4.5 फीसदी और असम में 3.8 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर इन कक्षाओं में विद्यार्थियों का औसत ड्रापआउट मात्र 0.3 फीसदी है। कक्षा 6 से 8 तक की स्थिति पर गौर करें तो बिहार में इन कक्षाओं से ही सबसे अधिक बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। इन कक्षाओं में औसतन 9.3 प्रतिशत ड्रापआउट है। इसमें छात्र 11.9 प्रतिशत तो छात्राओं का ड्रापआउट 6.6 प्रतिशत है।

ये भी पढ़ें:पटना-गया फोरलेन पर कार ने ट्रक को मारी टक्कर, बिहार के 5 बिजनेसमैन की मौत

11.6% ड्रापआउट मिजोरम में

इन कक्षाओं में भी सबसे अधिक 11.6 प्रतिशत ड्रापआउट मिजोरम में है। उत्तरप्रदेश में औसत ड्रापआउट 3 फीसदी है। आंध्रप्रदेश में 3.7 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश 5.1 और असम में 5 फीसदी है। इन कक्षाओं में राष्ट्रीय औसत 3.5 प्रतिशत है। इसमें छात्र 4.1 तो छात्राओं की प्रतिशत 2.9 प्रतिशत है।

कक्षा 9 और 10 में औसत ड्रापआउट 6.9 प्रतिशत है। इसमें छात्रों का प्रतिशत 7, जबकि छात्राओं का प्रतिशत 6.8 है। इन कक्षाओं में बिहार का ड्रापआउट राष्ट्रीय स्तर से भी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर इन कक्षाओं में औसत ड्रापआउट 11.5 प्रतिशत है। इसमें छात्र 13.3 और छात्राओं का ड्रापआउट 9.6 फीसदी है।

ये भी पढ़ें:पटना मेट्रो का ट्रायल रन सफल, कोच पर गोलघर और महावीर मंदिर की झलक

इन कारणों से ड्रापआउट

● गरीबी के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल छुड़ा देते हैं

● पढ़ाई का महत्व नहीं दिया जाना

● जागरूकता का अभाव

● बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं होना

शिक्षाविद् डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी ने कहा कि ड़कियों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता अधिक बढ़ी है। आज अभिभावकों में भी लड़कियों की पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों की सफलता भी स्कूल जाने वाली बच्चियों को उत्साहित कर रही है।

ये भी पढ़ें:स्टेशन से महिला को उठा ले गए, 2 लोगों ने किया रेप; पटना के फतुहा में हैवानियत