बिहार में छात्राओं से अधिक छात्र छोड़ रहे स्कूल, सामने आई वजह

बिहार के स्कूलों में छात्राओं से अधिक छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं। छात्राओं की तुलना में छात्रों का ड्रापआउट (पढ़ाई बीच में ही छोड़ना) लगभग दोगुना से भी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्राओं की अपेक्षा पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र अधिक हैं। यह खुलासा हाल ही में जारी हुई 2024-25 के यू-डायस कोड की रिपोर्ट से हुआ है। राज्य के स्कूलों में कक्षा एक से 5 तक के बच्चों का औसत ड्रापआउट 2.9 फीसदी है। इसमें छात्राओं का 1.2 प्रतिशत जबकि छात्रों का ड्रापआउट 4.5 प्रतिशत है।

कक्षा 5 तक के बच्चों में सबसे अधिक ड्रापआउट मिजोरम में 10.8 है। राजस्थान में 3.6 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 4.5 फीसदी और असम में 3.8 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर इन कक्षाओं में विद्यार्थियों का औसत ड्रापआउट मात्र 0.3 फीसदी है। कक्षा 6 से 8 तक की स्थिति पर गौर करें तो बिहार में इन कक्षाओं से ही सबसे अधिक बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। इन कक्षाओं में औसतन 9.3 प्रतिशत ड्रापआउट है। इसमें छात्र 11.9 प्रतिशत तो छात्राओं का ड्रापआउट 6.6 प्रतिशत है।

11.6% ड्रापआउट मिजोरम में इन कक्षाओं में भी सबसे अधिक 11.6 प्रतिशत ड्रापआउट मिजोरम में है। उत्तरप्रदेश में औसत ड्रापआउट 3 फीसदी है। आंध्रप्रदेश में 3.7 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश 5.1 और असम में 5 फीसदी है। इन कक्षाओं में राष्ट्रीय औसत 3.5 प्रतिशत है। इसमें छात्र 4.1 तो छात्राओं की प्रतिशत 2.9 प्रतिशत है।

कक्षा 9 और 10 में औसत ड्रापआउट 6.9 प्रतिशत है। इसमें छात्रों का प्रतिशत 7, जबकि छात्राओं का प्रतिशत 6.8 है। इन कक्षाओं में बिहार का ड्रापआउट राष्ट्रीय स्तर से भी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर इन कक्षाओं में औसत ड्रापआउट 11.5 प्रतिशत है। इसमें छात्र 13.3 और छात्राओं का ड्रापआउट 9.6 फीसदी है।

इन कारणों से ड्रापआउट ● गरीबी के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल छुड़ा देते हैं

● पढ़ाई का महत्व नहीं दिया जाना

● जागरूकता का अभाव

● बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं होना