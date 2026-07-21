पटना में प्रेम प्रसंग में धांय-धांय, प्रेमी ने युवक को मारी 5 गोली; प्रेमिका को भी नहीं बख्शा

पटना से सटे दानापुर में एक प्रेमी की सनक ने खूनी रंग ले लिया। लव अफेयर में विवाद के बाद इस प्रेमी ने एक युवक को 5 गोलियां मार दी। इतना ही नहीं प्रेमिक को भी गोली मार दी गई है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को दबोच लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है।

बिहार की राजधानी पटना से सटा दानापुर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। यहां एक प्रेमी ने लव अफेयर में झगड़े के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल यहां रूपसपुर थाना क्षेत्र के विजय नगर में रविवार की देर रात प्रेमी-प्रेमिका और एक सिरफिरे युवक के बीच हुए विवाद ने खूनी रंग ले लिया। आपसी विवाद के बाद प्रेमी ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से प्रेमिका और सिरफिरा विनायक सिंह जख्मी हो गए। विनायक को पांच जबकि युवती को एक गोली लगी है। विजय नगर निवासी राहुल का प्रेम प्रसंग कंकड़बाग की एक युवती से चल रहा है। जबकि बोरिंग रोड निवासी विनायक की नजदीकी उसकी सहेली से है। पुलिस ने बताया कि रविवार की रात युवती अपने प्रेमी राहुल से मिलने विजय नगर गई थी।

इसकी जानकारी मिलने पर विनायक सिंह भी वहां पहुंच गया। इसी दौरान राहुल और विनायक के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात बढ़ने पर राहुल ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से विनायक सिंह और युवती जख्मी हो गए। उधर फायरिंग की आवाज सुन लोगों में दहशत फैल गई। बाद में लोगों ने पुलिस की मदद से इलाज के लिए जख्मी विनायक और युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। इस पूरे मामले में पुलिस ने राहुल कुमार को दबोच लिया है। हालांकि, जिस हथियार से गोली चलाई गई थी पुलिस उसे बरामद नहीं कर सकी है। एसडीपीओ ने बताया कि फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस मंगलवार को घटना का विस्तृत तौर से खुलासा करेगी।