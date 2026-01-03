Hindustan Hindi News
किलर लव! बॉयफ्रेंड की गोली मारकर हत्या, गर्लफ्रेंड का बाप गिरफ्तार; कट्टा और कारतूस बरामद

संक्षेप:

राहुल कुमार का बिजेंद्र मंडल की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर एक दिन पूर्व ही पंचायत भी हुई थी। पुलिस ने बिजेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 03, 2026 05:16 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, बड़हारा कोठी, एक संवाददाता
बिहार के पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। बीकोठी थाना क्षेत्र के पटराहा पंचायत अंतर्गत बेलदारी टोला वार्ड संख्या आठ की घटना है। 20 वर्षीय युवक राहुल कुमार को शुक्रवार देर रात करीब ढाई बजे गोली मार दी गयी। मृतक की मां रेखा देवी द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने दो लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। मामला प्रेम प्रसंग और पंचायत विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।

रेखा देवी ने अपने आवेदन में बताया है कि उनके पुत्र राहुल कुमार का प्रमुख टोला निवासी बिजेंद्र मंडल की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर एक दिन पूर्व ही पंचायत भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। रेखा देवी का आरोप है कि इसी रंजिश में साजिश के तहत उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में मृतक की मां ने जिन दो लोगों को नामजद किया है उसमें बेलदारी टोला बी कोठी निवासी सरवन महतो और प्रमुख टोला पटराहा पंचायत निवासी बिजेंद्र मंडल शामिल है।

मृतक के पेट पर कट्टा मिला

पुलिस ने कांड के अभियुक्त विजेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। मृतक के पेट पर ही कट्टा रखा मिला, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या इसी हथियार से की गई।

रोड जाम

आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर बिरनिया चौक की सड़क जाम कर दिया। घंटों तक सड़क जाम रहने से आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर धमदाहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी और धमदाहा इंस्पेक्टर कौशल कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया। फोरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुट गयी।

मेडिकल दुकान में काम करता था मृतक

राहुल कुमार बीरनिया चौक स्थित श्रवण महतो की मेडिकल दुकान में काम करता था। गुरुवार की रात दुकान बंद करने के बाद वह बेलदारी टोला स्थित श्रवण महतो के कामत में पहुंचा, जहां दो अन्य युवकों के साथ सो गया। रात करीब ढाई बजे अज्ञात अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद उसके साथ सो रहे दोनों युवक फरार बताए जा रहे हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है।

बोले एसडीपीओ

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी ने बताया कि मृतक राहुल कुमार की मां रेखा देवी के आवेदन पर बड़हारा कोठी थाना में सरवन महतो एवं बिजेन्द्र मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने कांड के अभियुक्त बिजेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई हैं।

