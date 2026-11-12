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रात में भरी प्रेमिका की मांग, कुछ ही घंटों बाद प्रेमी हो गया फरार; बिहार में गजब हुआ

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में एक लव स्टोरी का गजब अंजाम हुआ। प्रेमिका से रात में मिलने आए प्रेमी को गांव वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद गांव वालों ने प्रेमी से प्रेमिका की मांग भरवा दी। लेकिन उस वक्त सभी हैरान रह गए जब चुपके से प्रेमी बिना अपनी प्रेमिका को लिए फरार हो गया। 

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प्रेमिका की मांग में सिंदूर डालने के बाद प्रेमी फरार हो गया। (सांकेतिक फोटो)

बिहार के मुंगेर जिले की एक लव स्टोरी में गजब हो गया। जिस प्रेमी ने रात के वक्त प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा वो कुछ ही देर बाद फरार हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चौंकाने वाला मामला धरहरा थाना क्षेत्र का। बताया जा रहा है कि रात के वक्त यह युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। गांव वालों ने इस प्रेमी जोड़े को रंगेहाथ पकड़ लिया। प्रेमी-प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद गांव में काफी देर तक अफरातफरी की स्थिति रही।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में गांव वालों ने दोनों की शादी कराने का फैसला लिया। इसके तहत रात के वक्त ही युवक से उसकी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरवाया गया। मांग में सिंदूर भर रहे युवक का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। युवक ने सबके सामने प्रेमिका को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें भी खाई हैं।

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लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। प्रेमी गौरव कुमार अचानक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 2 साल के प्रेम संबंध चल रहा था। 10 नवंबर की रात गौरव अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। लेकिन पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने गौरव से उसकी प्रेमिका की मांग में सिंदूर डलवाया था।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गौरव के पकड़े जाने और गांव वालों के कहने पर प्रेमिका की मांग में सिंदूर डाले जाने की घटना के बाद गौरव के परिजनों को इस बात की जानकारी मिल गई। आननफानन में परिजन गांव पहुंचे थे। परिजनों के आने के बाद गहमागहमी की स्थिति बन गई। इस बीच मौके का फायदा उठाकर गौरव अपनी प्रेमिका को छोड़ फरार हो गया। घटना से इलाके के लोग हैरान हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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