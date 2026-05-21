स्कूल की छत पर मोहब्बत हलाक; आशिक ने माशूका को बुलाकर गला रेत दिया, 12 घंटे में खुलासा

युवती ने जब प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बनाया तो हत्या कर दी। गांव के स्कूल की छत पर मिलने के लिए बुलाकर तेज हथियार से गला रेत दिया।

Bihar Crime News: बिहार के सुपौल से लव और मर्डर की सननीखेज वारदात की कहानी सामने आई है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, कपड़े और अन्य साक्ष्यों को बरामद कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल जुटाए हैं। तफ्तीश जारी है। इधर कत्ल की शिकार लड़की के परिवार में मातम छा गया है। घटना सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चरनै गांव की है।

जानकारी के मुताबिक गांव के स्कूल की छत पर वंदना नाम की युवती का शव मिला। युवती की गला रेतकर हत्या की गयी थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी के आदेश पर त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने युवती के कॉल रिकार्ड और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एक युवक को दबोचा। बाद में पता चला कि पकड़ा गया युवक नीतीश मृतका का प्रेमी था। पुलिस ने नीतीश को थाने पर ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की। विभाष टूट गया और अपना गुनाह उसने कबूल कर लिया।

सुपौल के एसपी सरथ आरएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। बताया कि 12 घटों में कांड का उद्भेदन क र लिया गया है। युवक और मृतका के बीच वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। पूछताछ में पता चला है कि प्रेमिका युवक पर शादी करने के लिए प्रेशर बना रही थी। लेकिन, आरोपी अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रच दी।

योजना के अनुसार स्कूल की छत पर बुलाया। वहां पहले से ही हत्या कर देने की तैयारी कर चुका था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ रहे और फिर धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। युवती की लाश वहीं छोड़कर नीतीश फरार हो गया। पुलिस ने इस कांड को चुनौती के रूप में लिया। कांड की जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। सर्विलांस शाखा भी लगातार सक्रिए थी। सभी पदाधिकारियों की सक्रियता से आरोपी पकड़ा गया।