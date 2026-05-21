Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्कूल की छत पर मोहब्बत हलाक; आशिक ने माशूका को बुलाकर गला रेत दिया, 12 घंटे में खुलासा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

युवती ने जब प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बनाया तो हत्या कर दी। गांव के स्कूल की छत पर मिलने के लिए बुलाकर तेज हथियार से गला रेत दिया।

स्कूल की छत पर मोहब्बत हलाक; आशिक ने माशूका को बुलाकर गला रेत दिया, 12 घंटे में खुलासा

Bihar Crime News: बिहार के सुपौल से लव और मर्डर की सननीखेज वारदात की कहानी सामने आई है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, कपड़े और अन्य साक्ष्यों को बरामद कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल जुटाए हैं। तफ्तीश जारी है। इधर कत्ल की शिकार लड़की के परिवार में मातम छा गया है। घटना सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चरनै गांव की है।

जानकारी के मुताबिक गांव के स्कूल की छत पर वंदना नाम की युवती का शव मिला। युवती की गला रेतकर हत्या की गयी थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी के आदेश पर त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने युवती के कॉल रिकार्ड और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एक युवक को दबोचा। बाद में पता चला कि पकड़ा गया युवक नीतीश मृतका का प्रेमी था। पुलिस ने नीतीश को थाने पर ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की। विभाष टूट गया और अपना गुनाह उसने कबूल कर लिया।

ये भी पढ़ें:पटना में तलााशुदा पत्नी के घर तांडव मचाने वाले पति की मौत, सास के भी छूटे प्राण

सुपौल के एसपी सरथ आरएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। बताया कि 12 घटों में कांड का उद्भेदन क र लिया गया है। युवक और मृतका के बीच वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। पूछताछ में पता चला है कि प्रेमिका युवक पर शादी करने के लिए प्रेशर बना रही थी। लेकिन, आरोपी अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रच दी।

ये भी पढ़ें:बिहार में रोज हो रहा एनकाउंटर, अब किशनगंज में पुलिस की गोली से अपराधी हुआ लंगड़ा

योजना के अनुसार स्कूल की छत पर बुलाया। वहां पहले से ही हत्या कर देने की तैयारी कर चुका था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ रहे और फिर धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। युवती की लाश वहीं छोड़कर नीतीश फरार हो गया। पुलिस ने इस कांड को चुनौती के रूप में लिया। कांड की जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। सर्विलांस शाखा भी लगातार सक्रिए थी। सभी पदाधिकारियों की सक्रियता से आरोपी पकड़ा गया।

ये भी पढ़ें:अनंत सिंह को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? 25 मई को फैसला; क्या है मामला

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। वहां हत्या में उपयुक्त हथियार और खून से सने कपड़े मिले। पुलिस पता लगा रही है कि हत्या से पहले युवती के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई थी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Murder Murder News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।