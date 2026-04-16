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पटना में प्रेमी ने ही इंजीनियरिंग की छात्रा का मर्डर किया, रेप की पुष्टि के लिए रिपोर्ट का इंतजार

Apr 16, 2026 01:20 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। उन्होंने बताया कि आरोपित और मृतक छात्रा दोनों एक साथ बिहटा स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे थे।

पटना में प्रेमी ने ही इंजीनियरिंग की छात्रा का मर्डर किया, रेप की पुष्टि के लिए रिपोर्ट का इंतजार

पटना क बिहटा में हुई एक इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, मामूली विवाद में छात्रा के साथ पढ़ने वाला प्रेमी ने ही गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित आथर्व श्रीवास्तव उर्फ राज बक्सर थाना क्षेत्र की वीर कुंवर कॉलोनी चरित्रवन का रहने वाला है। सिटी एसपी पश्चिमी भानू प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रेम प्रसंग के दौरान मामूली विवाद में प्रेमी ने ही गला दबाकर छात्रा की हत्या की थी।

छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। उन्होंने बताया कि आरोपित और मृतक छात्रा दोनों एक साथ बिहटा स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे थे। बता दें कि बिहटा के राघोपुर स्थित मौआर कॉलोनी में मंगलवार को इंजीनियरिंग की छात्रा का शव उसके किराये के मकान में मिला था। छात्रा औरंगाबाद जिले की रहने वाली थी।

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शास्त्री नगर : छात्र की मौत मामले में हत्या का आरोप

इधर पटना के ही शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवक नितिश कुमार मिश्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में दर्ज यूडी केस को बदलकर हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में एसडीपीओ, सेंट्रल एसपी और डीजीपी को आवेदन सौंपा है। बता दें कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 28 फरवरी को कमरे में युवक का शव मिला था।

दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र स्थित चन्दौना गांव निवासी विभा देवी ने बताया कि उनका बेटा नितिश पटना के एजी कॉलोनी में रहकर सिविल सेवा की तैयारी करता था। मृतक के छोटे भाई निकेश मिश्रा ने बताया कि 26 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। मंझले भाई नितिश ने फोन कर बधाई दी थी। उसी दिन उन्होंने माता-पिता से भी बातचीत की थी और 27 फरवरी को घर आने की बात कही थी।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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