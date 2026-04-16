पटना में प्रेमी ने ही इंजीनियरिंग की छात्रा का मर्डर किया, रेप की पुष्टि के लिए रिपोर्ट का इंतजार
छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। उन्होंने बताया कि आरोपित और मृतक छात्रा दोनों एक साथ बिहटा स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे थे।
पटना क बिहटा में हुई एक इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, मामूली विवाद में छात्रा के साथ पढ़ने वाला प्रेमी ने ही गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित आथर्व श्रीवास्तव उर्फ राज बक्सर थाना क्षेत्र की वीर कुंवर कॉलोनी चरित्रवन का रहने वाला है। सिटी एसपी पश्चिमी भानू प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रेम प्रसंग के दौरान मामूली विवाद में प्रेमी ने ही गला दबाकर छात्रा की हत्या की थी।
छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। उन्होंने बताया कि आरोपित और मृतक छात्रा दोनों एक साथ बिहटा स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे थे। बता दें कि बिहटा के राघोपुर स्थित मौआर कॉलोनी में मंगलवार को इंजीनियरिंग की छात्रा का शव उसके किराये के मकान में मिला था। छात्रा औरंगाबाद जिले की रहने वाली थी।
शास्त्री नगर : छात्र की मौत मामले में हत्या का आरोप
इधर पटना के ही शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवक नितिश कुमार मिश्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में दर्ज यूडी केस को बदलकर हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में एसडीपीओ, सेंट्रल एसपी और डीजीपी को आवेदन सौंपा है। बता दें कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 28 फरवरी को कमरे में युवक का शव मिला था।
दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र स्थित चन्दौना गांव निवासी विभा देवी ने बताया कि उनका बेटा नितिश पटना के एजी कॉलोनी में रहकर सिविल सेवा की तैयारी करता था। मृतक के छोटे भाई निकेश मिश्रा ने बताया कि 26 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। मंझले भाई नितिश ने फोन कर बधाई दी थी। उसी दिन उन्होंने माता-पिता से भी बातचीत की थी और 27 फरवरी को घर आने की बात कही थी।