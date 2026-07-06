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प्रेमिका ने बातचीत बंद की तो प्रेमी ने घर में घुस भाई को मारी गोली, खुद छत से गिरकर मर गया; पटना में कोहराम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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पटना में कथित तौर से एक प्रेमी ने प्रेमिका के बातचीत बंद करने पर उसके घर में घुस कोहराम मचा दिया। आरोप है कि लड़की के प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को गोली मार दी। इस दौरान अफरातफरी और धक्का-मुक्की में प्रेमी खुद भी छत से गिरकर मर गया। 

प्रेमिका ने बातचीत बंद की तो प्रेमी ने घर में घुस भाई को मारी गोली, खुद छत से गिरकर मर गया; पटना में कोहराम

पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रविवार की शाम कोहराम मच गया। यहां एक कथित प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार के बाद युवक कथित प्रेमिका के घर पहुंचा और उसके भाई को गोली मार दी। इस दौरान हुई धक्का-मुक्की में कथित प्रेमी तीसरे तल्ले से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटनास्थल से पिस्टल, कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक धक्का-मुक्की में खुद गिरा या उसे नीचे फेंका गया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मोतिहारी निवासी प्रियेश रंजन (25) के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक राजीव नगर स्थित किराए के एक मकान में परिवार के साथ रहता है। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर प्रियेश और युवती के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि हाल ही में युवती की नौकरी लग गई तो उसने प्रियेश से बातचीत बंद कर दी। यह प्रियेश को नागवार गुजरा।

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जिसके बाद रविवार की शाम करीब साढ़े चार बजे प्रियेश पिस्टल लेकर युवती के घर पहुंचा और शादी करने का दबाव बनाने लगा। इसी दौरान युवती के भाई से उसका विवाद हो गया। विवाद के दौरान प्रियेश ने उसपर गोली चला दी। गोली उसकी बांह में लगी। फायरिंग के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान धक्का- मुक्की में प्रियेश तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद की बात सामने आई है: सिटी एसपी

सिटी एसपी (सेंट्रल) ममता कल्याणी ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई, ऐसा प्रतीत होती है। हालांकि वह किन परिस्थितियों में नीचे गिरा, इसकी जांच की जा रही है। प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद की बात सामने आई है, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है।

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FSL की टीम ने जुटाए सबूत

इधर इस घटना के बाद एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण कर, साक्ष्य जुटाए। घायल की मां ने बताया कि प्रियेश मेरी बेटी पर शादी करने का दबाव पिछले कई महीनों से बना रहा था। आज वह अचानक घर में घुस आया और तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया, जहां उनका बेटा मौजूद था। उनका आरोप है कि छत पर पहुंचते ही प्रियेश ने गोली चला दी, जो उनके बेटे की बांह में लगी। इस दौरान प्रियेश भी छत से नीचे गिर गया। पुलिस प्रेम प्रसंग, आपसी विवाद और अन्य बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि घायल युवक की दो बहने हैं, दोनों को सरकारी नौकरी लगी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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