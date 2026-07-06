प्रेमिका ने बातचीत बंद की तो प्रेमी ने घर में घुस भाई को मारी गोली, खुद छत से गिरकर मर गया; पटना में कोहराम

पटना में कथित तौर से एक प्रेमी ने प्रेमिका के बातचीत बंद करने पर उसके घर में घुस कोहराम मचा दिया। आरोप है कि लड़की के प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को गोली मार दी। इस दौरान अफरातफरी और धक्का-मुक्की में प्रेमी खुद भी छत से गिरकर मर गया।

पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रविवार की शाम कोहराम मच गया। यहां एक कथित प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार के बाद युवक कथित प्रेमिका के घर पहुंचा और उसके भाई को गोली मार दी। इस दौरान हुई धक्का-मुक्की में कथित प्रेमी तीसरे तल्ले से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटनास्थल से पिस्टल, कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक धक्का-मुक्की में खुद गिरा या उसे नीचे फेंका गया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मोतिहारी निवासी प्रियेश रंजन (25) के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक राजीव नगर स्थित किराए के एक मकान में परिवार के साथ रहता है। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर प्रियेश और युवती के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि हाल ही में युवती की नौकरी लग गई तो उसने प्रियेश से बातचीत बंद कर दी। यह प्रियेश को नागवार गुजरा।

जिसके बाद रविवार की शाम करीब साढ़े चार बजे प्रियेश पिस्टल लेकर युवती के घर पहुंचा और शादी करने का दबाव बनाने लगा। इसी दौरान युवती के भाई से उसका विवाद हो गया। विवाद के दौरान प्रियेश ने उसपर गोली चला दी। गोली उसकी बांह में लगी। फायरिंग के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान धक्का- मुक्की में प्रियेश तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद की बात सामने आई है: सिटी एसपी सिटी एसपी (सेंट्रल) ममता कल्याणी ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई, ऐसा प्रतीत होती है। हालांकि वह किन परिस्थितियों में नीचे गिरा, इसकी जांच की जा रही है। प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद की बात सामने आई है, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है।