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प्रेमिका के घर कुर्सी पर प्रेमी की लाश, बहन और मां पर हत्या का आरोप; पटना में गजब कांड

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिरी निवासी राहुल कुमार (27) की गत छह मई को सगाई हुई थी। परिजनों का कहना है कि सगाई से उसकी प्रेमिका नाराज थी। वह चाहती थी कि उससे शादी करें। इसके लिए वह लगातार राहुल पर दबाव भी बना रही थी।

प्रेमिका के घर कुर्सी पर प्रेमी की लाश, बहन और मां पर हत्या का आरोप; पटना में गजब कांड

पटना में कदमकुआं थाना क्षेत्र की खटाल गली में सोमवार को एक युवक का शव उसकी प्रेमिका के घर मिला। युवक की मौत सिर में गोली लगने से हुई है। उसने खुद गोली मारी या प्रेमिका के घरवालों ने उसकी हत्या की, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। मृतक के भाई का आरोप है कि प्रेमिका ने सुबह फोन कर उसे बुलाया था। घर में कुर्सी पर बैठाकर उसे गोली मार दी गई। उसका फोन भी गायब है। इधर, प्रेमिका के घरवालों का कहना है कि वह अचानक आया और सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और गोली बरामद की है। हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है।

बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिरी निवासी राहुल कुमार (27) की गत छह मई को सगाई हुई थी। परिजनों का कहना है कि सगाई से उसकी प्रेमिका नाराज थी। वह चाहती थी कि उससे शादी करें। इसके लिए वह लगातार राहुल पर दबाव भी बना रही थी। सोमवार को उसने फोन कर घर पर बुलाया। राहुल मां गुड़िया देवी और पिता ललन प्रसाद को यह कहकर निकला कि ड्यूटी जा रहा हूं। वह लोदीपुर स्थित एक मॉल में काम करता था। दोपहर में प्रेमिका की बहन ने राहुल के भाई को फोन किया कि उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है।

बड़ा भाई प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे तो कुर्सी पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सिर में गोली लगी थी। प्रमोद कुमार का आरोप है कि भाई की हत्या में प्रेमिका की बहन और मां का हाथ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इधर, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई नमूना लिया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। कदमकुंआ थानाध्यक्ष जनमेजय राय ने बताया कि पीड़ित परिवार से फर्द बयान लिया जा रहा है। घटना का कारण क्या है, इसकी छानबीन चल रही है। बरामद पिस्टल और गोली भी जब्त कर ली गई है। प्रेमिका के परिजनों से भी पूछताछ चल रही है। उन्होंने बताया कि उसकी प्रेमिका बनारस में है। उससे भी पूछताछ होगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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