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प्रेमिका ने मिलने से किया इनकार तो रात भर टावर पर बैठा रहा प्रेमी, चंपारण में खूब ड्रामा

Apr 28, 2026 11:41 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पश्चिम चंपारण
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फतेहपुर की एक युवती से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा है। दोनों के बीच विवाद हो गया। प्रेमिका ने मिलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया। रातभर वह टावर पर ही बैठा रहा। पुलिस ने उसके परिजनों को भी मौके पर बुलाया। लेकिन वह परिजनों की बात मानने को भी तैयार नहीं था।

प्रेमिका ने मिलने से किया इनकार तो रात भर टावर पर बैठा रहा प्रेमी, चंपारण में खूब ड्रामा

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक प्रेमी ने काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यहां योगापट्टी थाने के नवगांवा में सोमवार की देर रात धनुषटोली गांव का रहने वाला चंदन धानू अपनी प्रेमिका के नाराज होने के बाद टावर पर चढ़ गया। इसके बाद शुरू हुआ यह पूरा ड्रामा। लोगों की भीड़ टावर के नीचे जमा हो गई। लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह प्रेमिका से मिलने की जिद पर अड़ा था। सूचना पर योगापट्टी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। पूरी रात वह टावर पर बैठा रहा।

बताते हैं कि फतेहपुर की एक युवती से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा है। दोनों के बीच विवाद हो गया। प्रेमिका ने मिलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया। रातभर वह टावर पर ही बैठा रहा। पुलिस ने उसके परिजनों को भी मौके पर बुलाया। लेकिन वह परिजनों की बात मानने को भी तैयार नहीं था। थक हारकर अधिकांश लोग रात में वहां से लौट गये। मंगलवार सुबह नौ बजे 112 मोबाइल टीम घटनास्थल पर पहुंची। एएसआई बीरबल यादव ने सूझ-बूझ व धैर्य का परिचय दिया और चंदन को नीचे उतार लिया। पुलिस उसे लेकर थाने पहुंची। यहां उससे पूछताछ की जा रही है। एएसआई ने बताया कि टावर से उतारना पुलिस की प्राथमिकता था। अब उससे पूछताछ की जा रही है।

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प्रेमिका की फटकार से दुखी युवक बिजली के टावर पर चढ़ा

आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजधानी पटना में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। यहां धनरुआ थाना के सीरिया गांव का 19 वर्षीय युवक रविवार की सुबह प्रेमिका की फटकार से दुखी होकर चार लाख तैंतीस हजार वोल्ट के उच्च शक्ति वाले बिजली टावर के ऊपर चढ़ गया। अपनी जान देने पर उतारू हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई थी। युवक को नीचे उतरने का आग्रह करने लगे, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि युवक का अपने गांव की ही एक विवाहिता से प्रेम संबंध है। इसे लेकर विवाहिता और उसके पति के साथ घर के लोग उसे बहुत भला बुरा कह रहे थे। इससे आहत होकर वह अपनी जान देने की नीयत से टावर के ऊपर चढ़ गया था।

प्रेमिका आई तो युवक टावर से उतरा

इधर काफी समझाने के बाद भी जब नहीं उतरा तो पुलिस उसकी कथित प्रेमिका को मायके से बुलवाया और विवाहिता मौके पर पहुंची युवक को टावर से नीचे उतरने की अपील की। करीब पांच घंटे के बाद विवाहिता को देख युवक टावर से नीचे उतरा। जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। जानकारी के अनुसार सीरिया गांव का रामचन्द्र बिंद का पुत्र नीरज कुमार (19) सूरत में किसी निजी कंपनी में काम करता है। वहीं इसके गांव के एक दंपती भी काम करते हैं। नीरज सूरत में उसी दंपति के साथ घर में रहता था और खाना भी वहीं खाता था। इसी दौरान नीरज का विवाहिता से प्रेम संबंध स्थापित हो गया था। इस बीच दो माह पहले नीरज अपने घर आने लगा। इधर विवाहिता के द्वारा तंग करने के बाद उसका पति विवाहिता को भी नीरज के साथ घर भेजने को तैयार हो गया। नीरज के ऊपर घर वालों के साथ उसके पति का उसका साथ छोड़ देने का दबाव दिया जाने लगा था। इससे आजिज होकर नीरज रविवार को टावर पर चढ़ गया था।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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