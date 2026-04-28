प्रेमिका ने मिलने से किया इनकार तो रात भर टावर पर बैठा रहा प्रेमी, चंपारण में खूब ड्रामा

फतेहपुर की एक युवती से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा है। दोनों के बीच विवाद हो गया। प्रेमिका ने मिलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया। रातभर वह टावर पर ही बैठा रहा। पुलिस ने उसके परिजनों को भी मौके पर बुलाया। लेकिन वह परिजनों की बात मानने को भी तैयार नहीं था।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक प्रेमी ने काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यहां योगापट्टी थाने के नवगांवा में सोमवार की देर रात धनुषटोली गांव का रहने वाला चंदन धानू अपनी प्रेमिका के नाराज होने के बाद टावर पर चढ़ गया। इसके बाद शुरू हुआ यह पूरा ड्रामा। लोगों की भीड़ टावर के नीचे जमा हो गई। लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह प्रेमिका से मिलने की जिद पर अड़ा था। सूचना पर योगापट्टी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। पूरी रात वह टावर पर बैठा रहा।

बताते हैं कि फतेहपुर की एक युवती से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा है। दोनों के बीच विवाद हो गया। प्रेमिका ने मिलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया। रातभर वह टावर पर ही बैठा रहा। पुलिस ने उसके परिजनों को भी मौके पर बुलाया। लेकिन वह परिजनों की बात मानने को भी तैयार नहीं था। थक हारकर अधिकांश लोग रात में वहां से लौट गये। मंगलवार सुबह नौ बजे 112 मोबाइल टीम घटनास्थल पर पहुंची। एएसआई बीरबल यादव ने सूझ-बूझ व धैर्य का परिचय दिया और चंदन को नीचे उतार लिया। पुलिस उसे लेकर थाने पहुंची। यहां उससे पूछताछ की जा रही है। एएसआई ने बताया कि टावर से उतारना पुलिस की प्राथमिकता था। अब उससे पूछताछ की जा रही है।

प्रेमिका की फटकार से दुखी युवक बिजली के टावर पर चढ़ा आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजधानी पटना में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। यहां धनरुआ थाना के सीरिया गांव का 19 वर्षीय युवक रविवार की सुबह प्रेमिका की फटकार से दुखी होकर चार लाख तैंतीस हजार वोल्ट के उच्च शक्ति वाले बिजली टावर के ऊपर चढ़ गया। अपनी जान देने पर उतारू हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई थी। युवक को नीचे उतरने का आग्रह करने लगे, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि युवक का अपने गांव की ही एक विवाहिता से प्रेम संबंध है। इसे लेकर विवाहिता और उसके पति के साथ घर के लोग उसे बहुत भला बुरा कह रहे थे। इससे आहत होकर वह अपनी जान देने की नीयत से टावर के ऊपर चढ़ गया था।