Hindi NewsBihar Newsboyfriend beaten to death by girl family when he went to meet her in patna
पटना में प्रेमिका के घर गए प्रेमी की पीट-पीट कर हत्या, लड़की के परिजन फरार

Tue, 11 Nov 2025 09:15 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना के पालागंज में सोमवार को प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना नगर थाने के इजरता गांव की है। युवक की पहचान गांव के ही बसंत मांझी के 20 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं, युवती के परिजन घर छोड़कर फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

एसडीपीओ पालीगंज ने बताया कि सोमवार तड़के सूचना मिली कि इजराता गांव के मांझी टोला में कुछ लोग एक युवक को पीट रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए पीएचसी पालीगंज भेज दिया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे पीएमसीएच भेज दिया। हालांकि पटना जाने के दौरान घायल युवक की मौत रास्ते में ही हो गई।

डीएसपी-1 राजीव चंद्र सिंह के अनुसार, युवक रविवार देर रात गांव के एक घर में घुस गया था। घर के लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। डीएसपी-1 ने बताया कि घटना के बाद से आरोपित परिवार फरार है। लेकिन इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपित परिवार की गिरफ्तारी के लिए उनके छिपे होने की हर संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है। डीएसपी-1 ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतित हो रहा है।

