बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, पति पुलिस की रडार पर; महिला और तीन बच्चों की लाश मामले में बड़ा ऐक्शन

संक्षेप:

पुलिस ने ममता के बॉयफ्रेंड मीनापुर के मधुबनी वार्ड 16 निवासी अमोद कुमार को पुलिस ने रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पूछताछ के लिए पति को नोटिस दी गई है।

Jan 19, 2026 12:37 pm IST
बिहार के मुजफ्फरपुर में तीन बच्चों समेत ममता देवी की मौत के मामले में पुलिस ऐक्शन में है। ममता के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तो उसके पति कृष्ण मोहन कुमार को शक के दायरे में रखा गया है। उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। पुलिस को उम्मीद है कि पति से पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हो सकता है।

पुलिस ने ममता के बॉयफ्रेंड मीनापुर के मधुबनी वार्ड 16 निवासी अमोद कुमार को पुलिस ने रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वह 10 जनवरी को गायब होने के बाद मोबाइल पर ममता से लगातार संपर्क में था। पुलिस ने इस आधार पर अमोद को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। पेशा से वह चूड़ा मिल में मजदूर है।

आमोद के पास गई थी ममता

मामले में सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि अमोद ने अपने मोबाइल से कॉल कर कृष्ण मोहन से कहा था कि उसकी पत्नी व बच्चे उसके पास हैं। अमोद करीब एक साल से ममता से मोबाइल पर बात करता था। उससे पूछताछ में कई बिंदुओं का खुलासा हुआ है। सिटी एसपी ने बताया कि गायब होने के बाद ममता केवल मोबाइल पर बातचीत की या वह बच्चों को लेकर अमोद के पास गई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उसे मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने वह मोबाइल व सिम भी जब्त किया है, जिससे उसने ममता के गायब होने के बाद कृष्ण मोहन के नंबर पर कॉल की थी।

पति के खिलाफ कई अहम जानकारी

सिटी एसपी ने कहा कि अब तक की जांच में जो बिंदु सामने आए हैं, उसके आधार पर अब ममता के पति से पूछताछ अनिवार्य है। ममता के मायके वालों ने भी पति के खिलाफ अहम जानकारियां दी हैं। इसके लिए कृष्ण मोहन कुमार को नोटिस भेजकर पुलिस के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा गया है। वह घटना के बाद पत्नी व बच्चों के अंतिम संस्कार के कार्यों में व्यस्त था। सिटी एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम से अभी कुछ भी क्लीयर नहीं हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा जांच के आधार पर मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

शहर से बाहर नहीं गई ममता

मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल से पुलिस को अब तक ममता के शहर से बाहर जाने का साक्ष्य नहीं मिला है। घर से गायब होने के बाद उसके मोबाइल का लोकेशन शहरी इलाके में ही रहा है। पुलिस अब उस कार व बाइक की भी जांच कर रही है, जो चंदवारा घाट की ओर से आते हुए दिख रही है। कार व बाइक की पहचान के लिए अब अलग-अलग लोकेशन का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
