प्रेमिका की बारात रुकवाई, अब शादी से इनकार; गर्लफ्रेंड संग निजी तस्वीरें वायरल कर प्रेमी गिरफ्तार

प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए प्रेमी ने होने वाले दूल्हे को आपत्तिजनक तस्वीरें भेज दी। अब शादी से इनकार करने के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Love Story: बिहार के पश्चिम चंपारण में एक हैरान करने वाली लव स्टोरी सामने आई है। प्रेमी युवक ने पहले प्रेमिका की शादी रुकवा दी उसके बाद खुद भी फेरे लेने से इनकार कर दिया। लड़की की निजी तस्वीरें वायरल करने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इधर प्रेमी युवक के पिता ने पंचायत में मामले को मैनेज करने के लिए एक लाख का ऑफर दिया है। प्रेमिका भी उसी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई है। पुलिस ने प्रेमी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मामला थाने तक पुलिस के हाथ में पहुंच गया है। पुलिस ने प्रेमिका के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार, युवती की शादी 29 जून (सोमवार) को होने वाली थी। घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। युवती का प्रमी नहीं चाहता था कि उसकी शाली है। प्रेमी ने शादी तय होने की खबर मिलते ही शादी तुड़वाने की साजिश रच दी। प्रेमी ने खुद के साथ रें लड़की की निजी तस्वीरें और अन्य आपत्तिजनक चीजें लड़के वालों के पास भेज दी। इन तस्वीरों के मिलते ही लड़के वाले भड़क गए और आनन-फानन में रिश्ता तोड़ दिया। इतना ही नहीं, लड़के पक्ष ने सगाई में दिए गए नकद रुपये और अन्य उपहार भी लड़की वालों को वापस लौटा दिए।

शादी टूट जाने के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। तीन दिनों तक पंचायत का दौर चल रहा था। लेकिन लड़का शादी के राजी नहीं हुआ। उसके बाद मामले को सुलझाने के लिए प्रेमी के पिता ने एक लाख रुपये देकर समझौता करने का प्रस्ताव रखा, जिसे युवती के परिजनों ने ठुकरा दिया। युवती ने साफ कर दिया है कि उसकी इज्जत और रिश्ता दोनों खराब हुए हैं, इसलिए अब वह अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। प्रेमी के इस दोहरे रवैये से युवती और उसके परिजन गहरे सदमे में हैं।